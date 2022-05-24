再次被WHA排除 總統：不會動搖台灣國際參與決心

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天表示，很遺憾今年世界衛生大會再次將台灣排除在外，台灣有人才、有技術、豐富防疫經驗，絕對有能力為全球防疫體系作出貢獻；世界衛生組織（WHO）的做法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。

總統蔡英文下午在退輔會主委馮世寬、衛生福利部醫福會執行長王必勝、台北市副市長黃珊珊等人陪同下，到台北榮民總醫院視察。台北榮總院長陳威明在會中簡報準備專責與加護病房情形，並說明如何擴大檢驗量能。

蔡總統致詞時表示，聽完陳威明簡報，她非常感動，「我們不但是個有效率的團隊」，北榮人員的投入精神，她非常感動，她要向大家說聲謝謝、辛苦了。

總統說，近來讓她印象最深的就是自由廣場的「車來速」，每一天篩檢量相當可觀，才設立5天，篩檢就超過1萬人；北榮很多行政人員也是第一次穿起全套式防護衣到現場支援，指揮所內人員每天都抓緊時間把PCR所需的試管重新分裝，讓「車來速」可以方便直接使用。

總統感謝大家通力合作，也感謝篩檢師日以繼夜工作。篩檢量提升，縮短民眾篩檢時程，更能守護民眾健康。

蔡總統表示，去年京元電子可以控制疫情，主要也是北榮團隊進駐、大規模採檢。北榮提前視訊門診、全力提升PCR量能，也增加兒童照顧量能，不但在院內有兒童專責病房，也在最短時間完成兒童防疫及專責門診的綠色通道。

總統說，這段時間中央地方合作，北北基桃設立大型篩檢站，台北市有自由廣場、台大醫院體育館、松山機場篩檢站，這些對緩解民眾PCR需求發揮了相當的效益，她要感謝北市府的團隊及中央的團隊，攜手共同合作。

此外，總統表示，病毒危害不分男女老幼、國界、更不會分黨派，唯有攜手合作才能度過難關。很遺憾在全球必須團結時刻，今年世界衛生大會再次將台灣排除在外，從北榮團隊防疫的表現、現場醫護人員，都可以看到台灣有人才、有技術、豐富防疫經驗，絕對有能力為全球防疫體系作出貢獻，她強調，世界衛生組織（WHO）的做法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。（編輯：謝佳珍）1110524