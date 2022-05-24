更多編輯台推薦新聞：
疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」
兩岸

疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經部：8大通路亞培快篩試劑不再每人限購1劑
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300

再次被WHA排除 總統：不會動搖台灣國際參與決心

2022/5/24 19:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天表示，很遺憾今年世界衛生大會再次將台灣排除在外，台灣有人才、有技術、豐富防疫經驗，絕對有能力為全球防疫體系作出貢獻；世界衛生組織（WHO）的做法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。

總統蔡英文下午在退輔會主委馮世寬、衛生福利部醫福會執行長王必勝、台北市副市長黃珊珊等人陪同下，到台北榮民總醫院視察。台北榮總院長陳威明在會中簡報準備專責與加護病房情形，並說明如何擴大檢驗量能。

蔡總統致詞時表示，聽完陳威明簡報，她非常感動，「我們不但是個有效率的團隊」，北榮人員的投入精神，她非常感動，她要向大家說聲謝謝、辛苦了。

總統說，近來讓她印象最深的就是自由廣場的「車來速」，每一天篩檢量相當可觀，才設立5天，篩檢就超過1萬人；北榮很多行政人員也是第一次穿起全套式防護衣到現場支援，指揮所內人員每天都抓緊時間把PCR所需的試管重新分裝，讓「車來速」可以方便直接使用。

總統感謝大家通力合作，也感謝篩檢師日以繼夜工作。篩檢量提升，縮短民眾篩檢時程，更能守護民眾健康。

蔡總統表示，去年京元電子可以控制疫情，主要也是北榮團隊進駐、大規模採檢。北榮提前視訊門診、全力提升PCR量能，也增加兒童照顧量能，不但在院內有兒童專責病房，也在最短時間完成兒童防疫及專責門診的綠色通道。

總統說，這段時間中央地方合作，北北基桃設立大型篩檢站，台北市有自由廣場、台大醫院體育館、松山機場篩檢站，這些對緩解民眾PCR需求發揮了相當的效益，她要感謝北市府的團隊及中央的團隊，攜手共同合作。

此外，總統表示，病毒危害不分男女老幼、國界、更不會分黨派，唯有攜手合作才能度過難關。很遺憾在全球必須團結時刻，今年世界衛生大會再次將台灣排除在外，從北榮團隊防疫的表現、現場醫護人員，都可以看到台灣有人才、有技術、豐富防疫經驗，絕對有能力為全球防疫體系作出貢獻，她強調，世界衛生組織（WHO）的做法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。（編輯：謝佳珍）1110524

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀