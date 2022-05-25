台灣遭政治手段阻撓入會 陳時中抗議信呈交世衛

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衛生福利部次長李麗芬在日內瓦期間會見友邦巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba），並感謝該國作為會議中首位挺台的邦交國家。李麗芬表示，行動團正盡量爭取與更多的友邦和盟友會面。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月25日

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦24日專電）世衛大會行動團團長李麗芬今天表示，針對世衛再度拒絕台灣與會，已向世衛呈交衛福部長陳時中親筆抗議信，清楚表明立場；她也把握時間爭取與更多理念相近盟友會面交流。

第75屆世界衛生大會（WHA）在經過23日的二對二辯論後，最終確定台灣再度叩關失敗，無緣參與以「全人類健康與福祉」為宗旨的世界衛生組織（WHO）年度大會。

世衛行動團團長、衛生福利部次長李麗芬告訴記者，部長陳時中擬具一封親筆簽名的抗議信，已把此信送到世界衛生組織。這封信由部長親筆具名，以行動團透過不願透露的方式送到世衛，儘管不一定能收到回覆，「但還是要很清楚地表達我們的立場」。

雖然無法參與世衛大會討論，但行動團仍盡可能把握機會舉辦雙邊會談、晚會以及專業醫療相關論壇，邀請友邦與理念相近國的政要、學者進行交流、互動；也受邀出席如國合會與美國國際開發總署及挪威難民理事會合辦的論壇等。

李麗芬表示，在行動團舉辦的專業論壇中，衛福部分享台灣防疫新模式以及台灣本土疫苗與疫苗檢測相關的工作報告，同時也推動台灣列入更多疫苗相關國際平台，以便共享第一手資訊。

中央社記者提到今年歐盟許多國家都首次明言挺台入世衛，對此李麗芬表示感謝，指出會面的友邦都注意到了這個趨勢，也對有更多國家加入支持台灣的行列感到很高興。

對於這些理念相近國無視中國不滿與抗議為台灣仗義執言，李麗芬說：「他們願意對外公開幫我們執言，應該是非常支持台灣，知道台灣不應該被排除在外，防疫工作一定要全球一起攜手合作。我們是自由民主國家，相信我們對自由民主的堅持也得到了國際的肯定跟支持。」（編輯：林憬屏）1110525

世衛行動團團長、衛生福利部次長李麗芬向記者表示，部長陳時中擬具一封親筆簽名的抗議信，已把此信送到世界衛生組織。儘管不一定能收到回覆，但還是要很清楚地表達台灣立場。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月25日