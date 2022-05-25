陳時中：WHA應邀台灣擔任觀察員 力拚爭取會員

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北25日電）衛福部次長李麗芬近日向世衛遞交衛福部長陳時中的抗議信。陳時中今天表示，信中強調台灣能做出實質、有貢獻的參與，應邀台灣擔任觀察員，未來也盼爭取成為會員。

第75屆世界衛生大會（WHA）22日到28日在瑞士日內瓦舉行，儘管台灣今年仍未能獲邀以觀察員身分參與WHA，衛福部次長李麗芬仍率世衛行動團赴日內瓦舉辦雙邊會談，並向世界衛生組織（WHO）呈交衛福部長陳時中親筆抗議信，清楚表明立場。

陳時中今天下午在疫情記者會中分享抗議信內容，他表示，信中除了重申台灣對於參與WHA的基本態度，也強調台灣能夠做出實質、有貢獻的參與。

陳時中說，正如他一再強調，「我們需要WHA、WHA也需要我們」，台灣的健保、公衛、醫療評比、醫療團對國際的貢獻等，都顯示台灣是可以做出有貢獻參與的國家，不會只是接受照顧。

陳時中呼籲WHA應讓台灣擔任觀察員，另因台灣將是有貢獻的參與，未來也會持續爭取獲得會員身分。

前副總統陳建仁25日受訪時談到陳時中是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格。陳時中對此表示，他相信陳建仁這番話應是鼓勵性質。（編輯：陳政偉）1110525