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2022WHA
新聞專題
2022WHA2/95

捷克衛生部與台灣在WHA期間舉行周邊會議

2022/5/24 11:19（5/24 11:53 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）世界衛生大會（WHA）昨天否決台灣以觀察員身分與會的提案，不過台灣在周邊會議多有斬獲。捷克衛生部昨天透過官方推特證實，已與台灣代表團開會，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

衛福部政次李麗芬率領行動宣達團前往日內瓦，日前已與立陶宛衛生部長舉行雙邊會議，討論台立健康合作議題。

捷克衛生部23日也在推特（Twitter）發文表示，捷克代表團已和台灣代表團舉行會議，捷克支持台灣在大會爭取觀察員地位的努力。貼文並附上中華民國國旗和捷克國旗及握手的貼圖，強調台灣與捷克團結在一起，「我們喜歡捷克和台灣的友誼」。

外交部回覆推文表示，理念相近的夥伴將會不斷提升合作，促進人民福祉。外交部感謝捷克代表團與台灣舉行周邊會議，呼籲世界衛生組織（WHO）的活動、機制和會議納入台灣參與。外交部重申，台灣能幫忙促進「全民均健（Health for All）」的目標。（編輯：郭無患）1110524

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