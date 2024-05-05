國土署：通案處理全國廢礦區居住權 非針對個案

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（中央社記者郭建伸台北5日電）國土署以比照泰雅原住民族特定區計畫，處理準總統賴清德萬里老家用地爭議，引發外界質疑。國土署今天表示，本次檢討是通案處理全國廢礦礦業用地回復居住權，共分布於6縣市約343公頃，並非針對個案。

對於賴清德萬里老家用地爭議，新北市政府地政局日前表示，國土管理署開會擬比照泰雅原住民族特定區計畫處理，民國106年5月16日前的建築，可變更編定為建築用地。

不過聯合報社論今天指出，國土署迅速為賴清德老家解套，但因適用的是北泰雅原住民族特定區域計畫，讓爭議再起，國土署急於解套，但用這種削足適履、獨厚權貴的方式處理，完全畫錯重點。

對此，國土署今天透過新聞稿表示，本次檢討是通案處理全國廢礦礦業用地回復居住權，共分布於新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣等6縣市、約343公頃，並非只針對個案。

外界質疑廢礦區既非原鄉，亦非原住民，為何比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」。對此，國土署表示，廢礦區只是參採該特定區域計畫對於建築物範圍認定的時間點，因無論是原住民族土地或廢礦區檢討，都是為了保障民眾既有居住權益，因此採用相同的認定時間，和計畫對象是否為原住民無關。

國土署指出，礦區建物是因在廢礦時政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，與過去違建概念不同，國土署已依據區域計畫法相關規定，和經濟部地礦中心共同提出通案處理原則，請有類此情形的縣市政府依規定辦理檢討作業，國土署將適時提供必要協助。

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此外，對於瑞芳水湳洞、金瓜石地區的問題，國土署表示，新北市政府一再用錯誤資訊引發民眾疑慮，因水金地區範圍完整、面積約303公頃，現況使用樣態眾多，主要為遊憩、餐廳、民宿營利用途，與本次廢礦區檢討主要保障居住權本質不同。

國土署指出，應由新北市政府考量水金地區整體發展需求，研擬空間計畫，以引導土地適性利用，實質解決當地觀光產業發展需求，國土署已於111年補助新北市政府辦理瑞芳區鄉村地區整體規劃作業，但市府並未將該議題納入處理。（編輯：楊蘭軒）1130505