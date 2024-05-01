習近平將訪法 參議員：不應為中國對台立場背書

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）中國國家主席習近平將於5月赴法國進行國是訪問，參議員古爾今天質詢時聚焦台灣、國家安全及維吾爾族人權議題，呼籲政府不應為中國立場背書。

中國國家主席習近平5月6日對法國進行國是訪問，引起法國政界關注，希望藉此傳遞正確訊息。多名參議員今天在政府質詢時段針對中國與台灣關係，及中國對歐洲安全威脅等事宜提出口頭質詢。

參議院經濟委員會副主席古爾（Antoinette Guhl）今天在政府質詢提問時，聚焦於習近平下週訪法時法國如何確保其在台灣、國家安全及維吾爾族人權等議題的立場。

生態黨團的古爾強調，這趟習近平的國是訪問，「不該成為法國為習近平在台灣、國安與維吾爾議題上的背書。」

她說道，美國拜登政府上週簽署77億歐元軍援台灣等國法案，以對抗中國軍事影響力，並支持台灣。「這是美國的明確立場，法國政府立場為何？」

古爾並質問，外國勢力干預及中國間諜行動已滲入法國國會及歐洲議會選舉，威脅國家安全、主權及歐洲團結，政府如何因應？她也指出，中國對維吾爾族人，尤其是婦女的鎮壓及暴行，「任何對中國經濟的助長皆是中國政府暴行共犯。」

古爾要求政府加大對中施壓，讓獨立觀察團得以進入中國。她質問，「法國如何在接待習近平的同時，確保法國人權民主價值，以及維吾爾族人的基本權益？」

法國發展與國際夥伴事務部長扎夏洛布羅（Chrysoula Zacharopoulou）答詢時，並未針對台灣議題進行答覆，僅表示法中雙邊將就國際挑戰、經貿問題及人權保護等議題進行對話，並會要求中國就烏克蘭情勢及結束中東地區衝突表達立場。

她強調歐洲夥伴的共同立場，提及去年陪同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）也將赴法參與習近平國是訪問，「法國將與歐洲夥伴共同捍衛人權」。

參議員卡迪克（Olivier Cadic）也針對中國的安全威脅提出質詢。他表示，國際媒體近期揭露有15國、116名國會議員於2021年遭受由中國政府支持的網路攻擊行為，「我本人昨日正式獲悉為7名被駭法國國會議員之一。」

他指出，網攻主要針對「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，美國聯邦調查局（FBI）經調查正式將相關網攻歸咎與中國情報單位有關的APT31駭客組織，並已於3月25日起訴該組織成員。

他說：「此舉明顯為一個由2.0版本獨裁政權實施的資訊戰行為，在距離中國國家主席習近平訪法不到一週時間，我們面臨大規模來自中國的境外干涉，透過混和戰手段攻擊法國國會議員。」

卡迪克質問法國政府將採取哪些措施對抗APT31駭客組織的攻擊，是否比照他國展開調查，同時加強對國會議員的協助，以確保免遭「來自不能容忍言論自由，且公開威脅我國的侵害。」語畢，議場響起熱烈掌聲。

政府發言人塞維諾特（Prisca Thevenot）回應時表示，法國情報單位及「法國網絡安全局」（ANSSI）正密切關注網路威脅監控，尤其是在歐洲議會選舉、奧運及帕運即將舉行之際。

法國每年均偵測上百件網攻行為。塞維諾特指出，ANSSI特別監控APT31組織的運作模式，並曾在此方面向其歐洲夥伴提出建議。她說政府已在國安及司法層面對上述網路攻擊進行調查，且不排除公開歸咎相關攻擊並採取必要措施對抗威脅。（編輯：陳慧萍）1130501