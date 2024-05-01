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習近平將訪法 參議員：不應為中國對台立場背書

2024/5/1 09:10（5/1 10:05 更新）
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法國參議院經濟委員會副主席古爾（圖）4月30日質詢時聚焦於習近平下週訪法時法國如何確保其在台灣等議題的立場，並強調習近平的訪問，「不該成為法國為習近平在台灣、國安與維吾爾議題上的背書」。（圖取自法國參議院網頁senat.fr）
法國參議院經濟委員會副主席古爾（圖）4月30日質詢時聚焦於習近平下週訪法時法國如何確保其在台灣等議題的立場，並強調習近平的訪問，「不該成為法國為習近平在台灣、國安與維吾爾議題上的背書」。（圖取自法國參議院網頁senat.fr）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）中國國家主席習近平將於5月赴法國進行國是訪問，參議員古爾今天質詢時聚焦台灣、國家安全及維吾爾族人權議題，呼籲政府不應為中國立場背書。

中國國家主席習近平5月6日對法國進行國是訪問，引起法國政界關注，希望藉此傳遞正確訊息。多名參議員今天在政府質詢時段針對中國與台灣關係，及中國對歐洲安全威脅等事宜提出口頭質詢。

參議院經濟委員會副主席古爾（Antoinette Guhl）今天在政府質詢提問時，聚焦於習近平下週訪法時法國如何確保其在台灣、國家安全及維吾爾族人權等議題的立場。

生態黨團的古爾強調，這趟習近平的國是訪問，「不該成為法國為習近平在台灣、國安與維吾爾議題上的背書。」

她說道，美國拜登政府上週簽署77億歐元軍援台灣等國法案，以對抗中國軍事影響力，並支持台灣。「這是美國的明確立場，法國政府立場為何？」

古爾並質問，外國勢力干預及中國間諜行動已滲入法國國會及歐洲議會選舉，威脅國家安全、主權及歐洲團結，政府如何因應？她也指出，中國對維吾爾族人，尤其是婦女的鎮壓及暴行，「任何對中國經濟的助長皆是中國政府暴行共犯。」

古爾要求政府加大對中施壓，讓獨立觀察團得以進入中國。她質問，「法國如何在接待習近平的同時，確保法國人權民主價值，以及維吾爾族人的基本權益？」

法國發展與國際夥伴事務部長扎夏洛布羅（Chrysoula Zacharopoulou）答詢時，並未針對台灣議題進行答覆，僅表示法中雙邊將就國際挑戰、經貿問題及人權保護等議題進行對話，並會要求中國就烏克蘭情勢及結束中東地區衝突表達立場。

她強調歐洲夥伴的共同立場，提及去年陪同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）也將赴法參與習近平國是訪問，「法國將與歐洲夥伴共同捍衛人權」。

參議員卡迪克（Olivier Cadic）也針對中國的安全威脅提出質詢。他表示，國際媒體近期揭露有15國、116名國會議員於2021年遭受由中國政府支持的網路攻擊行為，「我本人昨日正式獲悉為7名被駭法國國會議員之一。」

他指出，網攻主要針對「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，美國聯邦調查局（FBI）經調查正式將相關網攻歸咎與中國情報單位有關的APT31駭客組織，並已於3月25日起訴該組織成員。

他說：「此舉明顯為一個由2.0版本獨裁政權實施的資訊戰行為，在距離中國國家主席習近平訪法不到一週時間，我們面臨大規模來自中國的境外干涉，透過混和戰手段攻擊法國國會議員。」

卡迪克質問法國政府將採取哪些措施對抗APT31駭客組織的攻擊，是否比照他國展開調查，同時加強對國會議員的協助，以確保免遭「來自不能容忍言論自由，且公開威脅我國的侵害。」語畢，議場響起熱烈掌聲。

政府發言人塞維諾特（Prisca Thevenot）回應時表示，法國情報單位及「法國網絡安全局」（ANSSI）正密切關注網路威脅監控，尤其是在歐洲議會選舉、奧運及帕運即將舉行之際。

法國每年均偵測上百件網攻行為。塞維諾特指出，ANSSI特別監控APT31組織的運作模式，並曾在此方面向其歐洲夥伴提出建議。她說政府已在國安及司法層面對上述網路攻擊進行調查，且不排除公開歸咎相關攻擊並採取必要措施對抗威脅。（編輯：陳慧萍）1130501

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