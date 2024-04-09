3月CPI漲幅收斂至2.14% 重要民生物資探逾3年最低

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）通膨降溫，主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）上漲率為2.14%，若排除春節因素，為8個月來最低水準，且重要民生物資CPI漲幅大幅收斂至1.17%，為逾3年最小漲幅。

今年1、2月CPI分別為1.79%、3.08%，由於受農曆春節因素干擾，波動較大，合計來看，前2月CPI上漲2.42%，低於去年12月的2.70%，顯示國內通膨持續放緩。

主計總處今天公布3月CPI年增2.14%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則漲2.13%，不只漲幅收斂，排除春節因素後，更是逾半年新低。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，3月CPI漲幅收斂，主因是水果供給回穩，從雙位數漲幅，收斂到3月的2.46%，肉類漲幅也縮小，蛋類則因去年同期缺蛋的高基期因素，價格從上漲轉為下跌14.9%。

進一步觀察重要民生物資CPI，去年漲幅一度衝上6%、7%，近半年還有3%以上，今年3月便大幅收斂至1.17%，為3年3個月的最低漲幅；其中雞蛋大跌18.25%，為逾4年最大跌幅。

曹志弘表示，食物類漲幅走低，服務類價格則因具有僵固性，外食、房租、醫療費用漲幅處在相對高檔，導致通膨放緩、但還是有一定壓力存在，民眾也因為經常購買的品項漲幅居高，對物價上漲的感受還是會比較深刻。

曹志弘接著指出，112年7月起，政府實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，加上部分醫療院所調漲掛號費，3月醫療費用上漲4.47%，寫下近18年最大漲幅。

曹志弘補充，近十年醫療費用平均年漲1.25%，但去年7月政府調漲藥品部分負擔跟急診費用後，去年下半年起，醫療費用漲幅就接連突破2%、3%，漲幅一路擴大。

展望後續物價走勢，曹志弘分析，雖然蛋類、肉類、外食費漲幅收斂甚至轉跌，可望抵銷物價上漲的力道，但近期國際油價略高，加上4月起調漲電價，可能成為推升物價的因素，預估4月CPI漲幅與3月差異不大。

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經濟部電價費率審議會3月22日決議，4月起電價平均調幅約11%，主計總處主計長朱澤民先前於立法院備詢時表示，電價調漲方案出爐，經主計總處估算，今年CPI將調升至約2.03%，與央行最新預測值2.16%差距不大。

曹志弘今天補充，根據主計總處2月預測，未納入電價上漲的因素下，要到第3季CPI才會小於2%；至於加入4月漲電價的效應後，CPI跌破2%、通膨警戒線的時間點是否會往後推延，主計總處將考量各項因素後， 於5月公布最新預測結果。（編輯：楊凱翔）1130409