CPI漲一定比率機動調老農津貼？陳駿季：尚未確認

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農業部代理部長陳駿季今天表示，去年做規劃報行政院，當消費者物價指數（CPI）波動達一定比率機動調整老農津貼，且須權衡所有社會褔利一致，尚未確認。

行政院主計總處發布今年2月消費者物價指數年增率漲至3.08%；重要民生物資CPI漲幅達3.17%。

陳駿季告訴中央社記者，老農津貼原本4年調整1次，去年農業部規劃當這4年內CPI漲幅達一定比率時，可機動調整，不過這個一定比率沒有確認是多少，且必須與所有社會福利措施做權衡以及達一致性，行政院目前還沒有確認。

他舉例，原本是民國112年對比108年的CPI後做調整，然後在113年起更新金額發放；但若期間110年漲幅已達一定比率，例如5%或8%以上，則機動先調整發放，剩餘的2年，再用113年與110年的CPI做對比，仍做調整與發放。

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現行農保無老年給付，由政府於84年5月31日制定「老年農民福利津貼暫行條例」發放老農津貼，以照顧農民晚年生活，保障其經濟安全。老農津貼每4年依CPI成長率調整，今年1月起調增新台幣560元後，每人每月8110元，2月撥款入老農帳戶，約54萬名人受惠。

農業部農民輔導司說明，依行政院主計總處發布的資料，112年CPI較108年上漲7.34%，計算後，老農津貼每月發放金額調整為8110元，這次是依法參照CPI成長率所進行的第3次津貼金額調整。（編輯：管中維）1130321