農業部：金酒契作高粱收購價 每公斤升為25元

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）因應氣候變遷、水稻供過於求，農業部鼓勵農民轉作雜糧，代理部長陳駿季與金門縣政府、金酒公司13日洽談在台契作高粱事宜，確認今年起契作價格每公斤提高至新台幣25元。

農業部今天發布新聞指出，陳駿季13日赴金門洽談擴大在台契作高粱事宜，金門縣政府及金酒公司表示願意從今年起再提高契作價格至每公斤25元，並延長契作供貨合約。

陳駿季感謝金門縣政府及金酒公司近年以每公斤21元價格跟台灣各地農會契作高粱，並派員來台驗收。

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陳駿季說，後端銷售無虞，讓農民種植高粱意願大幅提高，112年種植面積已突破1800公頃，較111年的900餘公頃倍增，113年初步調查具種植意願面積更成長至2500公頃以上，有助於減少稻作面積及提高水資源利用效率。

農業部重申，期望金酒公司在台持續擴大契作高粱，既可穩定原料供應來源，又能善盡企業社會責任，減少碳足跡、照顧農民、農業節水，創造產業、農民與環境三贏。（編輯：陳清芳）1130314