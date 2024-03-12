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農業部恢復有機質肥料補助4元 數量限20萬公噸

2024/3/12 19:37
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（中央社記者張已亷高雄12日電）農業部6日向高雄市各區農會公告，國產有機質肥料補助2+2元推薦禽畜堆肥（5-09）名單，6日起暫列補助2元名單，引發農民反彈；農業部表示，12日恢復原補助方案，今年度限補助20萬公噸。

農業部農糧署6日發出公文表示，鑑於禽畜糞肥料（5-09）製肥原料多元，為確保農友購肥權益，又今年度預算尚在審查中，6日起農糧署網站公告的禽畜糞肥料（5-09）2＋2元推薦名單，暫移列至2元名單。

該文指出，6日前已申請並確實依發票登錄核銷案件，得依2+2名單補助額度補助，並將於20日關閉核銷系統功能，請輔導單位務必於20日前送出核銷資料。該文表示，今年度2+2元推薦名單，待重新檢討相關補助作業方式後再行開放申請。

立委邱議瑩表示，接獲農會反映，農業部農糧署將補助2+2元改變補助為2元，政策突然轉變，造成原先已登記下訂肥料的農民負擔增加，引起農民不滿，也讓農會不知如何向農民解釋，為何農業部政策會轉彎。

邱議瑩指出，農業部鼓勵農民使用國產有機質肥料，卻公告要減少補助讓農民不知所措，這項政策改變對農民影響很大，她向農業部代理部長陳駿季反映民意，8日發文請農業部重新審視公告合理性，向農業部爭取恢復有機質肥料2+2補助。

農業部今天發出公文表示，配合國家淨零排放及農友用肥需求，12日起恢復國產有機質肥料補助禽畜糞堆肥（5-09）原列2+2元推薦名單。

該文指出，國產有機質肥料推廣計畫依現有推廣作業方式，規劃今年度補助數量為20萬公噸，數量申請完畢停止受理。（編輯：謝雅竹）1130312

#邱議瑩
#陳駿季
#農業部
#農業部農糧署
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