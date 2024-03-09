陳建仁視察屏東冷鏈集貨包裝廠 肯定科技提升農業

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）行政院長陳建仁今天視察屏東縣高樹鄉的冷鏈集貨包裝廠，肯定冷鏈體系建置成果。並轉達副總統賴清德將接續總統蔡英文三大期許，未雨綢繆及早準備因應未來可能的糧食危機。

陳建仁偕同農業部代理部長陳駿季、屏東縣長周春米視察位在屏東縣高樹鄉的冷鏈集貨包裝廠，肯定冷鏈體系建置成果。陳建仁轉達副總統賴清德將接續總統蔡英三大期許，5月就任總統後要做農民靠山，解決農民的問題、應用新創的科技，增加產品競爭力、政府未雨綢繆，及早準備因應未來可能的糧食危機。

為持續增加國內農產品內外銷多元通路，降低運銷過程耗損與風險，確保產品品質並提高國際競爭力及產銷調節功能，農業部2021年起投入新台幣140億元推動4年期的冷鏈體系建置工作，讓農產品從生產端運到消費端都可以維持在適合的低溫環境，確保產品安全與品質。

去年1月啟用、位於高樹鄉的「寶島南方蔬果生產合作社」包裝場理事主席潘志民表示，主要經營項目為棗子、鳳梨、百香果，透過農產冷鏈系統可延長果品保鮮期平均7至10天，增加內外銷儲運壽命，更具市場競爭力，包裝場最大每日處理量能可達50公噸，外銷國家包括日本、馬來西亞、新加坡、香港及加拿大等地區。

陳駿季表示，穩定供貨能力是打進國外高端市場要素，近年農業面臨氣候變遷挑戰，生產風險不確定性越來越高，因此農業部著重在提升設施、導入智慧化生產，降低天候對生產的影響環境。冷鏈體系建置4年期計畫結束後將再提第二期計畫。（編輯：黃世雅）1130309

行政院長陳建仁（前右9）9日與農業部代理部長陳駿季（左5）、屏東縣長周春米（前右8）等人一同前往視察位於屏東縣高樹鄉的寶島南方蔬果生產合作社冷鏈集貨包裝場，肯定冷鏈體系建置成果。中央社記者黃郁菁攝 113年3月9日