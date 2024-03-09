陳建仁視察屏東冷鏈集貨包裝廠 肯定科技提升農業
2024/3/9 18:13（3/9 18:26 更新）
（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）行政院長陳建仁今天視察屏東縣高樹鄉的冷鏈集貨包裝廠，肯定冷鏈體系建置成果。並轉達副總統賴清德將接續總統蔡英文三大期許，未雨綢繆及早準備因應未來可能的糧食危機。
陳建仁偕同農業部代理部長陳駿季、屏東縣長周春米視察位在屏東縣高樹鄉的冷鏈集貨包裝廠，肯定冷鏈體系建置成果。陳建仁轉達副總統賴清德將接續總統蔡英三大期許，5月就任總統後要做農民靠山，解決農民的問題、應用新創的科技，增加產品競爭力、政府未雨綢繆，及早準備因應未來可能的糧食危機。
為持續增加國內農產品內外銷多元通路，降低運銷過程耗損與風險，確保產品品質並提高國際競爭力及產銷調節功能，農業部2021年起投入新台幣140億元推動4年期的冷鏈體系建置工作，讓農產品從生產端運到消費端都可以維持在適合的低溫環境，確保產品安全與品質。
去年1月啟用、位於高樹鄉的「寶島南方蔬果生產合作社」包裝場理事主席潘志民表示，主要經營項目為棗子、鳳梨、百香果，透過農產冷鏈系統可延長果品保鮮期平均7至10天，增加內外銷儲運壽命，更具市場競爭力，包裝場最大每日處理量能可達50公噸，外銷國家包括日本、馬來西亞、新加坡、香港及加拿大等地區。
陳駿季表示，穩定供貨能力是打進國外高端市場要素，近年農業面臨氣候變遷挑戰，生產風險不確定性越來越高，因此農業部著重在提升設施、導入智慧化生產，降低天候對生產的影響環境。冷鏈體系建置4年期計畫結束後將再提第二期計畫。（編輯：黃世雅）1130309
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