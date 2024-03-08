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立委質疑通譯培訓時數太少 陳建仁：檢討修正

2024/3/8 19:45
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（中央社記者林敬殷台北8日電）內政部移民署「通譯制度精進試辦計畫」4月1日上路，民進黨立委羅美玲今天質疑培訓時數不夠，通譯人員沒有勞健保，建議參考澳洲NAATI認證制度。行政院長陳建仁表示，會參考建議，檢討改進。

陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

新住民出身的羅美玲質詢時表示，「通譯制度精進試辦計畫」中培訓課程時數，基礎課程6小時，專業課程8小時，雖說比起過去有改善，還是非常少，像是醫療衛生領域，培訓10幾個小時就要上場，當醫療專業人員的翻譯，歐美國家至少都是100小時以上的培訓時間。

陳建仁表示，要看被訓練的人員基本知識夠不夠，被訓練的人如果有醫療背景比較好。衛福部長薛瑞元指出，即便是本國人，沒有受過醫療訓練，也是沒有辦法，當然也不可能都學好了才上場，必須邊做邊學。

羅美玲說，現行制度通譯沒有勞健保，很多通譯只當作副業，專業度不足，試辦計畫也沒有解決這些問題，她建議參考澳洲當初成立NAATI（全國筆譯及傳譯評審局）的認證制度，先輔導民間成立協會，成熟後能夠獨立運作後就成立NAATI。

陳建仁表示，他會請相關部會參考澳洲制度的可行性，也會針對試辦計畫檢討修正。（編輯：翟思嘉）1130308

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