柯志恩收恐嚇訊息 促政府拿出作為

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立委柯志恩今天表示，她收到一封恐嚇信，聲稱若沒收到新台幣4000萬元就將引爆炸彈。她希望自稱打詐有成效的行政院長陳建仁和數位部長唐鳳，拿出讓人民有感的作為。

陸續有國民黨立委羅智強、民進黨立委黃捷、王美惠、伍麗華、沈伯洋接到炸彈恐嚇電子郵件，內政部長林右昌今天表示，警方已加強維安工作，全力確保所有國會議員的人身安全。他說，由於部分嫌犯使用的IP位置在境外，已啟動國際合作機制，警方及相關單位鎖定特定嫌疑人，積極偵辦當中。

柯志恩下午發出聲明表示，繼立法院正副院長和多位立委接獲假冒「陳其邁」之名恐嚇勒索，她也在信箱收到類似恐嚇信。

柯志恩說，昨天辦公室收到詐騙電話要拆電錶，今天又來一封恐嚇信，發信時間是8日凌晨1時，聲稱「炸彈已經安裝在高雄市三民區建國一路附近463號某處」，揚言明天下午5時前看不到4000萬元，「會直接引爆炸彈」。

柯志恩表示，上午才在院會質詢陳建仁，台灣詐騙猖獗，不論打詐國家隊或打詐辦公室都績效不彰，更看不到數位部的作為。沒想到下午打開信箱，竟然又是詐騙勒索信，希望自稱打詐有成效的陳建仁和唐鳳，拿出讓人民有感的作為，不要再自我感覺良好。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1130308