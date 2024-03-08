陳建仁：許多死刑犯等待釋憲結果 520前沒有規劃執行死刑

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國民黨立委柯志恩今天關切總統當選人賴清德於5月20日上任前，是否再執行死刑。行政院長陳建仁回應，目前沒有這樣規劃，許多死刑犯都在等待大法官釋憲；柯志恩籲勿以拖待變，若廢死應完整說明配套。

立法院會上午繼續施政總質詢，國民黨立委柯志恩關切食安蘇丹紅、金廈水域、能源、打詐、死刑等議題，並表示，陳建仁是總統蔡英文上任後的副總統，也是即將卸任前的行政院長，對於新任總統賴清德將於今年5月上任，陳建仁將留下什麼東西給賴清德。

柯志恩詢問，蔡總統任內執行幾次死刑。陳建仁回應，印象中執行過2次；至於是否5月20日賴清德上任前是否會再執行，陳建仁指出，目前沒有這樣規劃，且立委也相當清楚，許多死刑犯都在等待大法官釋憲。

柯志恩提到，就是問題所在，「死刑犯不想死，被害人也不想死」，大法官釋憲將留給賴清德一個大難題，因為所有遭判死的嫌犯都經過三審確定，這就是司法的正義，但民間團體卻不斷透過釋憲、再審等方式，難道政府認為法官的判決是亂判，且高達8成8民意支持死刑，為什麼要將這個難題留給賴清德。

陳建仁回應，每個人對死刑的看法不同，且對人權的保障也很重要，大法官要什麼時候釋憲由大法官決定，在司法獨立的情況下完全尊重憲法法庭的開庭。柯志恩則呼籲勿以拖待變，若要廢死則應說明完整配套。

男子王信福被控教唆開槍殺死2名員警，被判死刑定讞，他主張刑法271條第1項殺人罪的死刑規定，有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭合併其他死囚聲請，訂於4月23日開庭辯論；37名待執行的死囚，將挑戰台灣死刑制度。（編輯：蘇龍麒）1130308