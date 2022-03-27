張娟芬書寫王信福 搶救可能「被流氓」的每個人

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）作家張娟芬長年追蹤台灣最高齡死刑犯王信福的遭遇，完成「流氓王信福」一書，今天在台北紀州庵文學森林舉行新書座談會。

張娟芬在會中坦言，這是她所做過最困難的調查，「找人訪談很困難，當事人也不擅表達，所有人的記憶都像風化過後的碎片」，所幸透過關鍵人物的陳述，加上國家檔案史料，才逐漸抽絲剝繭。

張娟芬表示，她在去年爭取到讓王信福在獄中觀看由她與錢翔執導的「審判王信福」影片，70歲的王信福看完之後，眼淚潰堤。張娟芬說，她沒有能力把牢房打開，但看到王信福的眼淚，她知道一切的辛苦都是值得的。

座談會由衛城出版社總編輯張惠菁主持，與談人包括張娟芬、作家張亦絢、中研院民族所副研究員彭仁郁等人。

張亦絢在會中表示，當制度失靈時，大家會問誰可以做些什麼，然後又說誰都可以做些什麼，但通常愈是這樣，愈是誰都不會做什麼，而張娟芬跳出來做這樣的事，讓人看到希望，也讓人看到文學的可能性，「如果要處理更靈活的歷史書寫，一定要寫得像張娟芬這樣才行」。

彭仁郁在會中表示，書名用了「流氓」兩字，她本來是質疑的，後來讀完才發現「流氓」是動詞，講王信福怎樣「被流氓」的過程，國家說你是流氓就是流氓。

彭仁郁說：「王信福是全民的一部分，搶救他是為了搶救我們自己，以及挽救我們的國家所設計出來的制度。」彭仁郁認為，司法體制威權的遺緒還在，錯誤的權力毀掉一堆人的生命，「只要王信福身上還有死刑，台灣的戒嚴就沒有真正結束」。

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根據衛城出版社提供的新聞稿，張娟芬長期耕耘死刑、司法議題，過去曾以蘇建和案、鄭性澤案為主題分別寫出「無彩青春」、「十三姨KTV殺人事件」，引發台灣社會對司法冤案的討論，這次聚焦台灣最高齡死刑犯王信福，寫下戒嚴時期被侵害人權的小人物生命史。

根據台灣廢除死刑推動聯盟網站，王信福1952年生，年輕時多次被提報流氓，1990年發生「嘉義雙警槍擊命案」，王信福被控教唆殺人，開始長達16年逃亡生涯，直至2006年回台就醫被捕，被判死刑定讞，歷經聲請再審、非常上訴、聲請釋憲，均被駁回。（編輯：張雅淨）1110327