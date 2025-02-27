2025新銳譯者指導計畫 挑戰翻譯「流氓王信福」

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）文化部駐洛杉磯台灣書院與美國文學翻譯家協會合作辦理2025年新銳譯者指導計畫，獲選譯者Lya Shaffer將接受「臺灣漫遊錄」譯者金翎指導，挑戰翻譯作家張娟芬作品「流氓王信福」。

「流氓王信福」刻畫台灣最高齡死刑犯王信福的故事。根據衛城出版書訊，這不只是一個小人物的司法個案。在這樁疑點重重的死刑案背後，不僅有王信福這個小人物的生命史，還有戒嚴時代「檢肅流氓條例」與整個台灣流氓管訓、強迫勞動的人權黑歷史，並揭露跨越時代的不當審訊與判決。

文化部今天透過新聞稿指出，獲選新銳譯者、現居美國西雅圖的Lya Shaffer，早期研究經濟學、國際關係及室內設計，後來轉入翻譯領域，文學翻譯之路源自對台灣詩的熱情。

Lya Shaffer與「流氓王信福」作者張娟芬於2023年台灣文學翻譯工作坊相遇。她認為，張娟芬細緻地書寫底層小人物在司法體系中的不公處境，同時宏觀呈現時代與社會背景，這部作品值得透過翻譯與全世界讀者交流。

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文化部駐洛杉磯台灣書院表示，美國文學翻譯家協會（ALTA）是美國專門從事文學翻譯推廣的組織，2020年起與文化部駐外機構合作，已陸續遴選Jenna Tang等新銳譯者，並促成「房思琪的初戀樂園」英譯作品於2024年在美國出版。

本年度新銳譯者指導計畫特別邀請美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主金翎擔任業師。Lya Shaffer接受一對一指導後，將於2025年ALTA秋季年會中發表譯作成果，並與翻譯從業人員進行跨語言文化交流，期待能共同將台灣作家的書寫推向全球。（編輯：龍柏安）1140227