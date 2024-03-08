立委收恐嚇信 陳建仁：部分個案IP來自境外

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（中央社記者王揚宇台北8日電）近日頻傳立委收到恐嚇信，行政院長陳建仁今天說，已請警政署及檢調單位加以嚴辦，部分個案有掌握到IP位置來自境外，對於掌握IP者也有所了解，一有消息會跟大家報告。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於最近有很多立委收到恐嚇信件，是否有掌握到相關情資、是否加強嚴辦等議題，作上述表示。

陳建仁說，接到通知後有積極請警政署及檢調單位加以嚴辦，而且過程中也掌握到部分個案的IP位置是來自境外，因此政府透過國際合作，對擁有IP者有所了解，境外的合作單位在偵查過程中，一有消息就會跟大家報告，也呼籲民眾一定要提高警覺，不法分子更不要隨意發放恐嚇信件。

繼民進黨立委黃捷、王美惠之後，同黨立委伍麗華7日晚間表示，公務信箱收到冒充高雄市長陳其邁的恐嚇信件，索取新台幣2000萬元，她已立即報警，並要求相關單位積極偵辦，維護民眾安全。（編輯：蘇龍麒）1130308