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修交通違規記點 陳建仁：確保行人安全與駕駛生計

2024/3/8 10:43
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（中央社記者王揚宇台北8日電）行政院擬調整交通違規記點法規，路權團體不滿擬上街抗議。行政院長陳建仁今天受訪說，雖然沒記點但也會有行政處罰，民眾要遵守交通規則，也希望立法院盡快通過相關條例，確保行人交通安全，也讓駕駛人生計不會受到影響。

行政院會7日通過道路交通管理處罰條例相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢，對於10類1200元以下輕微違規擬不開放檢舉，路權團體不滿認為這是為違規開後門一事，陳建仁會前接受媒體聯訪時表示，政府要保障所有的道路使用人，包括駕駛及行人都能安全平安地使用道路，昨天行政院會通過的法案，其中一個重點是希望改善道路行人安全的設施，讓行人有很好的道路使用狀況。

陳建仁強調，在這些道路設施未完善改善前，都需要考慮所有的民眾檢舉與記點辦法，因為記點辦法去年通過後，實際上對職業駕駛人甚至一般民眾的生活、生計都造成影響，因此昨天通過的草案是要確保行人交通安全，也要讓職業駕駛人生計不受影響。

陳建仁說，雖然沒有記點，但也會有行政處罰，請大家遵守交通規則，不要輕易違法，當行人與駕駛人彼此尊重下，交通安全會做得更好，也希望相關條例立法院能盡快通過，確保行人交通安全，也讓駕駛人的生活、生計不會受到影響。（編輯：林淑媛）1130308

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