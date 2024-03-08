蘇丹紅事件延燒 薛瑞元：已啟動3措施

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（中央社記者林敬殷台北8日電）含有致癌成分的蘇丹紅辣椒粉風暴持續擴大，衛福部長薛瑞元今天表示，目前衛福部循線往下追查，也啟動廠商自主檢驗，並檢討邊境抽驗機制，一旦驗出不應使用在食品的特殊化學原料，馬上進入100%的抽批機制。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，薛瑞元會前受訪時做上述表示。

對於民進黨立委林淑芬昨天爆料指出，從中國進口含有蘇丹紅辣椒粉的津棧、佳廣兩家公司，經營者有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，其中1家公司至今還在網路電商販售，並質疑衛福部食藥署沒有溯源去查。

薛瑞元說，這部分檢調單位已經在偵辦處理中，本來就有懷疑這中間是否有什麼勾串的情形，這些公司之間是否相互持股、欺瞞，這都屬於犯罪行為，包括涉及偽造文書，檢調已介入調查。

薛瑞元表示，目前衛福部已採取3項措施，首先是循線往下去查，從進口到第二層的加工再到底下，可能還有更多的產品有使用到，必須循線去追查。其次，已開始啟動要求廠商自主檢驗，標示沒有含蘇丹紅色素。

薛瑞元表示，重新檢討並調整邊境檢驗抽驗的機制，碰到特殊的化學原料不應該使用在食品的，一旦被驗出，馬上進入100%的抽批機制，不用一步一步往上調，否則這樣反應速度會太慢，這是目前進行的措施。（編輯：張良知）1130308