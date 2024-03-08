陳建仁：加強和中國對等溝通 台海和平雙方都有責任
2024/3/8 10:05（3/8 10:38 更新）
（中央社記者王揚宇台北8日電）國防部長邱國正坦言兩岸狀況嚴峻，每天都提心吊膽、睡得不好。行政院長陳建仁今天受訪說，維持台海和平穩定雙方都有責任，政府會加強和中國做更好的對等溝通。
立法院外交及國防委員會7日邀請邱國正報告國防部業務概況，邱國正指出，兩岸狀況很嚴峻，他每天都提心吊膽，也睡得不好。
立法院會今天繼續對陳建仁施政報告質詢。針對邱國正上述說法，陳建仁會前接受媒體訪問指出，最近因為中國單方面破壞兩岸的和平穩定現狀，使得事件發生後大家提高警覺。
陳建仁說，備戰才能避戰、能戰才能止戰，國防部一直加強自我防衛能力，提高軍事準備力量外，也要繼續維持兩岸之間的溝通協調，使台海和平穩定現狀繼續維持。
陳建仁呼籲中國，雙方對於維持台海和平穩定都有責任，而且台海和平穩定是全世界和平繁榮發展很重要的關鍵，雙方都要繼續努力，政府也會加強跟中國做更好的對等溝通，確保台海穩定。（編輯：黃瑞弘）1130308
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