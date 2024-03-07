新版性平三法8日上路 陳建仁：性騷擾零容忍

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（中央社記者賴于榛台北7日電）性平三法預計今年3月8日正式施行。行政院長陳建仁說，因應性平三法明天上路，政府已修訂近50項子法、強化113諮詢專線服務品質與量能等措施、布建相關資源，期盼建立性騷擾零容忍社會。

行政院會去年7月中提出性騷擾防治法修正草案、性別平等教育法修正草案，及原為性別工作平等法的性別平等工作法部分條文修正草案，明確定義權勢性騷，且分層級重罰權勢性騷者，包含行政罰最高新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍，以及最重3年徒刑等。立法院去年7月底三讀通過草案修正，經修訂子法以及完善相關配套措施後，新版性平三法將在8日正式上路。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，明天是國際婦女節，感謝所有女性在家庭、職場等各個領域持續努力奉獻，也擁有許多傑出表現，是支持台灣社會的重要力量。

陳建仁表示，明天也是新版性平三法修正後全面實行上路的重要日子，感謝行政院政務委員羅秉成督導，完備各項整備工作，包含修訂近50項子法、強化113諮詢專線服務品質與量能、建置完成被害人通報系統、布置被害人保護服務資源，同時也加強新法上路的教育訓練與服務宣導。

他說，修法上路後，公部門、私部門須共同推動，且公部門應當表率，帶領大家堅定向行，行政院人事行政總處須妥為統籌各級政府落實性騷擾防治；教育部、衛福部、勞動部則需全面掌握修法成效與施行情形，積極檢討精進配套措施，強化對各級政府對事業單位的溝通與宣導；各部會也要輔導轄管產業的事業單位等。

陳建仁強調，政府有全力防治性騷擾的決心，盼透過新法有效打擊加害人、完備友善被害人的權益保障及服務，建立專業可信賴的性騷擾防治制度，建立性騷擾零容忍的社會。（編輯：黃國倫）1130307