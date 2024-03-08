陳建仁：電價調整會考慮民生物資 不要緊張

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（中央社記者范正祥台北8日電）立委質詢關切電價調整議題，行政院長陳建仁今天說，「不要緊張」；電價調整，是按照穩定物價、照顧民生、兼顧產業這3個原則。

立法院會今天對陳建仁施政方針及施政報告繼續質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，這個月會召開電價審議委員會，電價要漲，人心惶惶，莫忘世上苦人多。

陳建仁說，「不要緊張」，在電費調整的過程中，都會按照一定的計畫，考慮到民生，很精準的調整。

陳建仁指出，電價調整一定會考慮民生物資的需要，讓物價不受到很大影響，並且在不同產業，會按照產業現在的狀況，強勢產業跟弱勢產業，有不同更細緻調整，所有調整過程都會考慮到這些重點。

楊瓊瓔質詢時提及，是否贊成國發會所稱，電價調整3大原則，穩定物價、照顧民生、兼顧產業。陳建仁說，「贊成」，就是按照這3個原則調整電價。

對於楊瓊瓔要求政府承諾每月民生用電330度以下用戶現階段不調漲，陳建仁說，他不能夠答應，這要尊重電價費率審議會的專業。

陳建仁表示，他一向尊重專業，需要專業評估，才能知道調整多少，電價費率審議會機制行之多年，必須依照專業而不是個人喜好來訂出電價。（編輯：蘇志宗）1130308