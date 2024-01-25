死囚聲請死刑違憲案 憲法法庭4/23開庭辯論

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（中央社記者劉世怡台北25日電）男子王信福被控教唆開槍殺死2名員警，被判死刑定讞，他主張刑法271條第1項殺人罪的死刑規定，有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭合併其他死囚聲請，訂於4月23日開庭辯論。

死囚王信福遭控於民國79年間教唆男子陳榮傑開槍殺死2名員警。陳榮傑已於民國81年間遭判死刑定讞，並於同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院以殺人罪判處王信福死刑定讞。

王信福主張最高法院判決確定判決，所適用的刑法第271條第1項（殺人罪）死刑規定及有重要關聯的刑法第33條第1款規定的主刑種類「死刑」，牴觸憲法，聲請法規範憲法審查暨暫時處分。

憲法法庭今天公告表示，就王信福案，合併其他36名死囚聲請案，訂於4月23日上午10點開庭辯論；37名待執行的死囚，將挑戰台灣死刑制度。

憲法法庭表示，本件爭點，有二大題綱，首先作為法定刑之一種的死刑是否違憲：（1）死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？（2）死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？（3）以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？

第二題綱，如果認為死刑制度合憲（一）得適用死刑之犯罪類型：（1）根據憲法，其適用之犯罪類型是否有應限縮之處？或僅得適用於哪些犯罪類型？（2）本件各聲請案原因案件確定終局判決所適用之各該刑法罪名，包括刑法第226條之1、第271條第1項、第332條第1項、第348條第1項（中華民國88年4月21日施行：唯一死刑；95年7月1日修正後：死刑或無期徒刑），是否違憲？理由為何？

（二）得適用死刑的刑事被告範圍：根據憲法，得對之宣告死刑之刑事被告範圍是否應有所限制？刑法第19條就「精神障礙」及「心智缺陷」之行為人，依其「行為時」「辨識能力之程度」，而有「不罰」（第1項）或「得減輕其刑」（第2項）之區別，就死刑之宣告而言，是否違憲？

（三）死刑的配套程序：就我國法而言，在審判過程及判決宣告後，應各有哪些配套程序，始符合憲法正當程序之要求？（例如第三審強制辯護、應行言詞辯論、評議一致決、判決確定後之非常救濟及其他程序保障等）就此而言，刑事訴訟法第388條及相關程序規定是否違憲？或現行規定即已合憲而毋須變更或修正？理由各為何？ （編輯：方沛清）1130125