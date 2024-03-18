37死囚聲請執行死刑違憲 憲法法庭：逾期不受理

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（中央社記者林長順台北18日電）37名死囚聲請死刑違憲，憲法法庭將於4月23日言詞辯論。37名死囚另認為執行死刑的相關法規也違憲，聲請追加為審查標的。憲法法庭認為，聲請已逾6個月法定期限，裁定不受理。

包括王信福等37名死囚認為刑法第271條第1項（殺人罪）死刑規定及有重要關聯的刑法第33條第1款規定的主刑種類「死刑」，牴觸憲法，聲請法規範憲法審查。憲法法庭訂於4月23日進行言詞辯論。

37名死囚於今年2月27日提出聲請補充理由書，認為刑事訴訟法第388條、第389條、第460條至第465條第1項；監獄行刑法第145條至第147條、執行死刑規則全文、審核死刑案件執行實施要點全文等規定，與死刑案有重要關聯性，應追加為法規範憲法審查標的。

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憲法法庭指出，憲法訴訟法第92條第2項前段規定，人民所受的確定終局裁判於民國111年1月4日憲訴法修正施行前已送達者，於此法前開修正施行日起6個月內，才能聲請法規範憲法審查，聲請不合法者，憲法法庭應裁定不受理。

憲法法庭表示，37名聲請人所據以聲請的確定終局判決，皆於111年1月4日憲訴法修正施行前已送達聲請人，憲法法庭於今年2月27日收受聲請人所提的補充理由書，已逾越法定期間，因此裁定不受理。（編輯：戴光育）1130318