監委救援死刑犯王信福 籲法務部研提非常上訴及再審

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（中央社記者王揚宇、劉世怡、實習記者王詩婷台北20日電）民間團體多年救援台灣最高齡死刑犯王信福，監察委員王美玉、高涌誠今天說，調查後認為本案是冤案，因為主要證據缺乏真實性擔保，不具證據能力等，籲請法務部研議提起非常上訴及再審。

法務部指出，依照刑事訴訟法規定，提起非常上訴為最高檢察署的職權，聲請再審可由高等檢察署（分署）檢察官或受判決人提出，法務部將在收到監察院的調查報告後審慎研究，再轉交權責機關決定是否提起非常上訴及聲請再審。

根據台灣廢除死刑推動聯盟網站，王信福1952年生，年輕時多次被提報流氓，1990年發生「嘉義雙警槍擊命案」，王信福被控教唆殺人，開始長達16年逃亡生涯，直至2006年回台就醫被捕，2011年被判死刑定讞，歷經聲請再審、非常上訴、聲請釋憲，均被駁回。

監察院司法及獄政委員會3月13日通過監委王美玉、高涌誠針對王信福所提調查報告，籲請法務部研議提起非常上訴及再審，並於今天召開記者會說明。

王美玉說，王信福在民國79年8月10日凌晨，與陳榮傑等人至嘉義船長卡啦OK店唱歌喝酒後，發生2位員警被槍殺事件。檢察官起訴認定，王信福先朝黃姓員警射擊一槍後，將槍交予陳榮傑，並指躺於座椅上的吳姓員警稱「結（幹）掉這一個」，陳榮傑即朝吳姓員警射擊一槍，導致2名員警死亡。

王美玉表示，不過歷審法院認定是王信福將手槍交給陳榮傑，並扶著他的手肘稱「結掉這2個」，陳榮傑對2警各射一槍致死，後來陳榮傑被判死刑，並於81年槍決。

對於提起非常上訴的理由，王美玉說，確定判決是依據未經與王信福當庭對質、詰問的已死亡證人（共同被告）陳榮傑，在警詢中所做的陳述，這有違憲法法庭112年憲判字第12號判決主文第一項後段意旨，因此陳榮傑的證述應不具有證據能力，也不能作為本案有罪論斷的依據。

王美玉說，本案關鍵證據稀少且欠缺真實性擔保，因為在場其他人的證詞，都無法證明「王信福命令陳榮傑」，也都沒有看到「扶手肘」的動作，因此這是孤證。

此外，王美玉指出，歷審判決均引述吳姓證人在警詢時的證詞，指王信福在案發前有交「一樣東西」給陳榮傑，但吳姓證人後來在法院審理時，稱這個說法是被警察刑求，且是警察教他這樣說的。

至於為何要提起再審的理由，王美玉指出，包括嘉義警方當時扣案的兇槍為「右輪手槍」，但嘉義地院送刑事警察局鑑定有無王信福的指紋竟變為「左輪手槍」等。

王美玉說，本案缺乏物證，全憑共同被告與證人的證詞，又出現刑求指控，迄今也遍尋不著應永久保存的偵查錄音帶，戕害司法公信力，嚴重侵害人民的訴訟權、生命權。

「不能再有第2個江國慶」，王美玉說，死刑是重典極刑，國家機器要剝奪一個人的生命，必須遵守嚴格的正當法律程序及要有嚴格的證據，不能是草率採用缺乏真實性擔保的孤證，因此本案亟需司法機關重新檢視，請法務部移請檢察總長研議提起非常上訴及相關單位研議提起再審。

高涌誠說，這起案件有一個關鍵字就是「孤證」，而且抓一個人的手開2槍，一槍一個正中眉心，大家可以想到這種行兇手法嗎，而且要判死刑，可以左輪手槍跟右輪手槍不分嗎。

此外，包括王信福等37名死囚認為刑法第271條第1項（殺人罪）死刑規定，及有重要關聯的刑法第33條第1款規定的主刑種類「死刑」，牴觸憲法，聲請法規範憲法審查。憲法法庭訂於4月23日進行言詞辯論。

高涌誠說，王信福案的孤證，不能作為有罪判決的唯一或主要證據，他跟王美玉調查後認為本案是冤案，因此會把調查報告送憲法法庭參考。（編輯：蘇龍麒）1130320