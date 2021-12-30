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后豐大橋命案更一審判無罪 王淇政洪世緯感謝各界幫忙爭取清白

2021/12/30 10:43（12/30 12:26 更新）
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19年前安親班教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋命案，男友王淇政（拿花者左）與友人洪世緯（拿花者右）被判殺人定讞。台中高分院經再審改判兩人無罪，經最高法院發回更審後，台中高分院30日更一審仍判兩人無罪。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日
19年前安親班教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋命案，男友王淇政（拿花者左）與友人洪世緯（拿花者右）被判殺人定讞。台中高分院經再審改判兩人無罪，經最高法院發回更審後，台中高分院30日更一審仍判兩人無罪。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日
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（中央社記者蘇木春台中30日電）19年前安親班教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋命案，男友王淇政與友人洪世緯被判殺人定讞。經再審與更審後，台中高分院今天更一審仍判2人無罪，他們受訪表示，感謝家人與各界的支持。

王淇政與洪世緯聆聽判決後，在法院外與台灣冤獄平反協會共同召開記者會，2人的家屬與親友也都到場聲援；陳琪瑄的家屬在聽完宣判後，未受訪、低調離開。

王淇政接受媒體聯訪時表示，感謝大家一起努力爭取他們的清白，感謝大家的支持與用心；洪世緯則說，感謝到場的兄弟姐妹支持，一路這麼多年過來，「感謝有你們的支持，讓我們更有信心」，最後還是要感謝家人與大家。

合議庭法官今天在宣判後，說明案件因證人說詞前後不一，無法證明被告聯手害命。另外，王淇政與洪世緯並非至交，洪世緯與被害人無嫌隙，殺害被害人也無利可圖。王淇政與洪世緯都通過測謊，依照無罪推定論，判2人無罪，全案還可上訴。

王淇政被控於民國91年12月7日凌晨1時許，在台中市后里區后豐大橋上，因不滿女友陳琪瑄提分手，與洪世緯共同抱住陳女抬至大橋護欄外，鬆手致陳女墜橋死亡。

王淇政被依殺人罪判處有期徒刑15年、洪世緯12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

案經最高法院107年自為裁定開始再審，並停止執行刑罰，發回台灣高等法院台中分院。台中高分院再審認為，不能排除陳女自行攀爬大橋護欄的可能性，也無確切證據證明陳女是由被告2人合力抬擲墜橋死亡，民國108年底改判2人無罪，台灣高等檢察署台中檢察分署提起上訴。

最高法院認為，案件再審有多項違誤，去年5月撤銷再審判決，發回更審。（編輯：謝雅竹）1101230

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19年前安親班教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋命案，男友王淇政（拿花者左）與友人洪世緯（拿花者右）被判殺人定讞。台中高分院30日更一審仍判2人無罪，2人聆聽判決後在法院外與台灣冤獄平反協會共同召開記者會，家屬與親友都到場聲援。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日
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