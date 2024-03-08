蘇丹紅食安延燒 陳建仁：設跨部會小組監控違法

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（中央社記者游凱翔台北8日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，藍委今天披露，進口商保欣公司登記地址與珮鈞公司同處，且曾遭法院判處緩刑；行政院長陳建仁回應，中央將組成跨部會小組追查，「不只監控違法產品，也監控違法廠商」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委王育敏下午關切蘇丹紅食安議題。

王育敏披露，蘇丹紅最大的進口商保欣公司是慣犯也是累犯，且另有一間珮鈞公司與保欣登記於相同地址，2018年2月進口的辣椒粉有蘇丹紅色素8號、2019年10月進口的黑胡椒原粒有不得驗出的農藥，且兩家公司在2018年曾走私蒜頭遭法院判處緩刑，呼籲政府徹查。

王育敏也認為，為什麼此次風暴這麼嚴重，是因為缺乏預警機制，若經濟部在2018年便能針對廠商監控後續產品問題，並有所警覺、列為高風險查核對象，就不會放任成為台灣最大的辣椒進口商。

陳建仁回應，除了認真追查外，也已請衛福部提出精進計畫，未來只要任何廠商檢驗出不合格的化學藥品，除稽查外也禁止進口，至於王育敏提到有登記於相同住址的公司，未來也將逐一檢查，「不只監控違法產品，也監控違法進口的廠商」。

陳建仁強調，政府一定認真清查，且食安辦持續掌握相關食安問題，會在中央組成跨部會小組統籌；王育敏則呼籲應儘速查明，且此跨部會小組的層級不能夠太低，至少要由行政院副院長擔任跨部會小組指揮官；法務部長蔡清祥則強調，若涉及犯罪行為，檢方一定主動查察。（編輯：林興盟）1130308