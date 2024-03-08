蘇丹紅風波 學校午餐暫緩使用辣椒粉咖哩粉到4/7

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（中央社記者陳至中台北8日電）蘇丹紅食安風暴持續擴大，教育部今天表示，衛福部食藥署預計1個月內完成清查，教育部配合，已於昨天發函各級學校，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉調味品到4月7日。

新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續包括台北、基隆、桃園及台中等多個縣市跟進。

教育部昨天回應媒體提問時尚未明言全面禁用，只請各縣市教育主管機關配合衛政單位查緝狀況，評估暫緩使用有疑慮的調味料，並請學校隨時留意衛生福利部食品藥物管理署官網首頁設置檢出蘇丹色素不合格專區資訊，提醒師生在日常生活飲食中多加注意。

教育部今天進一步表示，食藥署及地方政府衛生局正加強查緝蘇丹紅製品，預計1個月內完成清查。教育部配合清查情形，已請學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉調味品到4月7日。

另外，傳出胡椒粉等調味料也可能被蘇丹紅波及。教育部表示，將配合衛生單位查緝狀況，與衛福部評估是否也要暫緩使用。（編輯：管中維）1130308