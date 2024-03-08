青辣椒粉也含蘇丹紅 高雄1110盒白胡椒粉全售出

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，保欣公司進口的「青辣椒粉」檢出蘇丹色素3號，高市昨天接獲通知後啟動查察，4家下游廠商進貨「F0108優-白胡椒粉」產品共1110盒已全數售出。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，昨天接獲台北市、桃園市通知，保欣公司進口的「青辣椒粉」檢出蘇丹色素3號，查出下游廠商公司登記地為台北市的「統隆企業有限公司」及桃園市「金禾味食品香料有限公司」，使用此原料分別製成 「F0108優-白胡椒粉」（有效日期20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214）及 「白胡椒粉」（有效日期：2026/10/4）等販售給下游廠商，其中有5家位於高雄。

衛生局說明，經查4家下游廠商進貨「F0108優-白胡椒粉」產品計1110盒共666公斤，截至今日12時已全數售出，架上及倉庫皆無庫存。另1家下游廠商進貨2包「白胡椒粉」（保存期限：2025/12/11）共2公斤，已使用0.4公斤、下架回收1.6公斤。

消費者若有購買上述產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業。

桃園市衛生局昨天表示，2月29日會同食品藥物管理署至桃園市宏興香料有限公司，抽驗保欣公司自中國進口青辣椒粉，6日晚間檢驗報告出爐，檢出蘇丹色素3號4ppb，違規產品品項已擴及胡椒粉等辛香料。（編輯：郭諭儒）1130308