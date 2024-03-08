蘇丹紅食安事件 邊境100%逐批查驗進口辣椒粉

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）蘇丹紅事件延燒，全國校園午餐暫緩使用辣椒粉1個月。食藥署今天表示，即日起邊境對所有進口辣椒粉均採100%逐批查驗，接下來1個月並將擴大回溯抽驗過去3年輸台的中國辣椒粉。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

衛生福利部食品藥物管理署自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，才得輸入，並針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署及地方政府衛生局同時擴大回溯，抽驗這21家問題製造廠在去年12月11日前輸台的中國辣椒粉，檢驗結果今天全數出爐。食藥署透過新聞稿公布，共抽驗59批，其中45批檢驗結果符合規定，14批檢出蘇丹色素與規定不符；累計18批檢出蘇丹色素與規定不符。

應立法院要求，食藥署今天行文通知教育部，即起全國校園營養午餐暫緩使用辣椒粉1個月。食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，將持續擴大回溯至110年前輸入台灣的中國辣椒粉，統計共29家進口業者，與地方衛生局、內政部警政署保安警察第7總隊合作，1個月內從源頭清查完畢。

此外，因應風險提高，從昨天開始，不分來源國，邊境針對進口辣椒粉全數採100%逐批查驗。

有關今天新增4批不合格產品，林金富說，分別是「保欣企業有限公司」3批，有效日期為115年10月4日、115年10月9日、116年1月22日，另外還有1批是台南市政府衛生局自行查獲「葛瑞特洋菜企業有限公司」辣椒粉原料1批不合格，有效日期是115年5月17日，換言之，目前總計19批不合格。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至昨天，共計下架及封存辣椒粉及其產品12萬7089.2公斤。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。（編輯：管中維）1130308