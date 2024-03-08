蘇丹紅風暴 竹縣醫療機構、學校等停用胡椒粉

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，竹縣府今天表示，為守護食品安全，昨天起學校營養午餐以及醫療相關機構皆停用辣椒粉和咖哩粉與胡椒粉，待食安疑慮狀況解除後，再評估恢復使用。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因應近期辣椒粉、咖哩粉被驗出含有蘇丹紅色素原料，衛生局查驗相關產品，後續又發生胡椒粉（包含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料也驗出含蘇丹紅，將持續稽查確保食安安全。

縣府指出，昨天起通報縣內醫療院所、社區長照、護理、社福等相關機構，自主預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉，後續將視食安疑慮解決狀況，再行評估恢復使用。

縣府說，日前於3月1日即提醒縣內學校注意蘇丹紅事件，要求各校檢視營養午餐所使用的調味料（如咖哩粉等）是否使用到相關廠牌，若有使用應立即停用。

縣府指出，於3月6日公告全縣132所國中小及公立幼兒園的營養午餐暫緩使用咖哩粉及辣椒粉，因應風暴持續擴大，昨天也宣布胡椒粉停用。（編輯：張銘坤）1130308