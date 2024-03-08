更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅4/116
首頁 / 地方

蘇丹紅風暴 竹縣醫療機構、學校等停用胡椒粉

2024/3/8 14:31（3/8 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，新竹縣政府8日表示，7日起學校營養午餐以及醫療相關機構皆停用辣椒粉、咖哩粉與胡椒粉，待食安疑慮狀況解除後，再評估恢復使用，此外縣府衛生局也將持續查驗相關產品，確保食安。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月8日
蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，新竹縣政府8日表示，7日起學校營養午餐以及醫療相關機構皆停用辣椒粉、咖哩粉與胡椒粉，待食安疑慮狀況解除後，再評估恢復使用，此外縣府衛生局也將持續查驗相關產品，確保食安。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，竹縣府今天表示，為守護食品安全，昨天起學校營養午餐以及醫療相關機構皆停用辣椒粉和咖哩粉與胡椒粉，待食安疑慮狀況解除後，再評估恢復使用。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因應近期辣椒粉、咖哩粉被驗出含有蘇丹紅色素原料，衛生局查驗相關產品，後續又發生胡椒粉（包含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料也驗出含蘇丹紅，將持續稽查確保食安安全。

縣府指出，昨天起通報縣內醫療院所、社區長照、護理、社福等相關機構，自主預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉，後續將視食安疑慮解決狀況，再行評估恢復使用。

縣府說，日前於3月1日即提醒縣內學校注意蘇丹紅事件，要求各校檢視營養午餐所使用的調味料（如咖哩粉等）是否使用到相關廠牌，若有使用應立即停用。

縣府指出，於3月6日公告全縣132所國中小及公立幼兒園的營養午餐暫緩使用咖哩粉及辣椒粉，因應風暴持續擴大，昨天也宣布胡椒粉停用。（編輯：張銘坤）1130308

#竹縣府
#新竹縣政府
#衛生局
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅風波9業者登記同地址 陳其邁：已清查掌握
172.30.142.27