蘇丹紅食安風暴 彰化衛生局：進口商管理長期沒被重視

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（中央社記者鄭維真彰化8日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，彰化衛生局長葉彥伯今天指出，台灣的食品進口未完全落實追蹤追溯登載，進口商管理長期沒被重視，一旦發生問題很難快速釐清。

葉彥伯接受媒體聯訪時表示，食品流向才是重點，但目前政府針對進口商只偏重邊境抽驗，卻沒落實後端市場的銷售管理，進口商管理長期沒被重視，且商品銷售管道多，發生問題就難以追查。

葉彥伯指出，進口食品常是跨縣市運作，例如辦公室、倉庫、物流不一定在同一處，也有食品一到台灣就直接送往銷售端，管理上確實有難度。不過，進口食品越來越多，政府應有制度輔導進口商謹慎選擇貨源，避免進口風險食品。

葉彥伯說，部分調味料業者是老闆兼員工，以傳統方式管理，依經驗投料，原物料及進出貨管理不完整，業者自行輸入食品登錄也可能沒精準登載，且系統沒有除錯提醒功能，所以需要靠公部門平時現場稽查釐清與掌握。（編輯：郭諭儒）1130308