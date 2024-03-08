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蘇丹紅風波9業者登記同地址 陳其邁：已清查掌握

2024/3/8 13:47（3/11 09:26 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）蘇丹紅辣椒粉風暴持續擴大，高雄津棧、佳廣公司，經營者至少9家公司被爆登記在同一地址。高雄市長陳其邁今天表示，在清查過程就有掌握，目前正會同檢方偵辦釐清事實。

民進黨立委林淑芬昨天爆料指出，從中國進口含有蘇丹紅辣椒粉的高雄津棧、佳廣2家公司，經營者有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，其中1家公司至今還在網路電商販售，並質疑衛福部食藥署沒有溯源。

衛福部長薛瑞元今天回應，檢調單位已在偵辦處理中，本來就有懷疑中間是否有勾串情形，這些公司之間是否相互持股、欺瞞，這都屬於犯罪行為，包括涉及偽造文書，檢調已介入調查。

對此，陳其邁上午接受媒體聯訪表示，市府在清查過程就有掌握，包括多名家族成員、關係企業，同時發貨倉儲也都在同一個地點，這個是有掌握到的相關訊息。

陳其邁指出，目前市府跟檢方正聯合偵辦，當中有涉及一些資金和強制處分部分，希望能將相關違規及不法證據釐清，更重要的是公司出貨流向，包括帳冊、出發貨資料，都已經有掌握，也希望能把這些食品流向掌握得更清楚，盡速清查。

陳其邁強調，違規不法食品，高雄市政府從嚴執法、從重處罰。（編輯：郭諭儒）1130308

#薛瑞元
#陳其邁
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