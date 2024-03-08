食安辦：蘇丹紅禁止添加於食品 但致癌風險未定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院食安辦今天說，蘇丹紅色素是環境部列管的毒化物，不能用於食品添加，該下架就要下架；但食安辦也說，蘇丹紅與咖啡等都被國際癌症研究機構列為第3類致癌物，致癌風險未定，民眾不必過度恐慌。

蘇丹紅辣椒粉風波延燒，行政院食品安全辦公室主任許輔、衛福部食藥署長吳秀梅等人今天舉行記者會說明西布特羅事件調查結果，同步回應蘇丹紅調查現況。

對於各界憂慮蘇丹紅是致癌物，許輔今天主動說明，根據國際癌症研究機構（IARC）對致癌物的分類，蘇丹色素與紅茶、咖啡等都屬於第3類致癌物，也就是研究資料還不明確，可能會致癌，但還不確定，大家不用太恐慌。

他說，歐盟研究報告也曾提到，調味料的使用是微量存在與暴露，消費者不用過度擔憂跟恐慌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳秀梅表示，國際癌症研究機構對致癌物的定義分成一、二、三級，三級是沒有足夠證據顯示致癌性，大家是防範未然將蘇丹紅當作禁用成分，至於其危害性部分，目前還需要有其他實驗證據才能知曉。

不過，許輔也強調，蘇丹紅色素是環境部化學署列管的毒化物，基於預防權責，不能用就不能用、該下架就要下架，希望一、兩週內儘速把市面上有疑慮的產品都清除完畢，還給民眾安全的食品環境。（編輯：蘇志宗）1130308