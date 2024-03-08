蘇丹紅風暴 竹市學校等單位停用胡椒粉3個月

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府今天表示，因應蘇丹紅事件持續擴大，今天起學校營養午餐、社福及醫療長照機構即日起預防性停止使用胡椒粉、辣椒粉、咖哩粉等辛香料3個月。

新竹市政府發布新聞稿表示，有鑑於其他縣市查察「蘇丹紅」有經管道流入製作成胡椒粉之情況，即日起針對學校、社福、醫療長照機構預防性停止使用有疑慮之胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）、辣椒粉、咖哩粉等辛香料3個月。

竹市府教育處於稿中表示，已同步請學校加強查核午餐辛香料來源並請廠商出具來源證明，衛生局如查獲，會同步知會教育處營養師，轉各午餐學校及團膳業者配合，並請學校營養師協助確認及預防性停用，以即時把關午餐食安。

衛生局指出，為保障食品安全，已把關市售食品並追查問題產品流向，並掌握違規品項下架，也提醒消費者與業者供餐場所，若對青、紅辣椒粉、胡椒粉、椒鹽粉製品有安全疑慮，建議暫緩使用辛香料。（編輯：方沛清）1130308