蘇丹紅事件 食安辦：預計1至2週清查完畢

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（中央社記者賴于榛台北8日電）含蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，衛福部啟動擴大後市場稽查及嚴格邊境檢驗，行政院食品安全辦公室今天也說，目前鎖定蘇丹紅辣椒粉進口商所製的各類調味料全面下架，整體預計1至2週清查完畢。

蘇丹紅辣椒粉風波延燒，且擴大至咖哩粉、胡椒粉等產品。行政院食品安全辦公室主任許輔、衛福部食藥署長吳秀梅等人今天舉行記者會說明西布特羅事件調查結果，同步也回應蘇丹紅調查現況。

許輔說，關於蘇丹紅辣椒粉輸入事件，過去邊境案件數量沒有很多，因此是採一般抽檢，去年發現抽驗到的數量持續增加，便於去年底改採全面逐批查驗，但過去抽檢頻率不夠會有疏漏，因此這兩週逐步清查中，針對21家受管制不能輸入辣椒粉的工廠取樣、釐清，同步調查後市場，避免有品項遺漏。

許輔表示，依照過往塑化劑等食安事件的處理經驗，將鎖定蘇丹紅辣椒粉進口商所製的各類調味料，也就是第二層的產品全面下架，整體預計一至兩週清查完畢。

吳秀梅則說，除了擴大後市場稽查，邊境部分，若查有不合格辣椒粉，就將禁止製造廠輸入，同時也會全面檢驗此業者輸入地區的其他業者產品，另外也會鼓勵業者自主送驗。

至於網路上仍可買到含有蘇丹紅的調味料，吳秀梅說，食藥署已展開網路巡查，只要有販售就會開罰。（編輯：蘇龍麒） 1130308