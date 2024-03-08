更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國防部：若敵機艦侵領空海 授權第一線指揮官反制
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅4/111
首頁 / 生活

蘇丹紅食安風暴 全國營養午餐停用辣椒粉1個月

2024/3/8 11:28（3/8 11:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）蘇丹紅食安風暴持續擴大延燒，衛生福利部食品藥物管理署今天表示，應立法院要求，將行文通知教育部，即起全國校園午餐暫緩使用辣椒粉1個月。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至3月7日，共計下架及封存辣椒粉及其產品12萬7089.2公斤。（編輯：管中維）1130308

#新北市衛生局
#營養午餐
#食藥署
#蘇丹紅
#辣椒粉
延伸閱讀
新北營養午餐禁胡椒粉 醫院長照社福機構跟進停用3個月蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看保欣自中國進口青辣椒粉也驗出蘇丹紅 下游業者製成胡椒粉流入市面
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅事件延燒 基隆醫療長照機構暫停使用辣椒粉
172.30.142.20