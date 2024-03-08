蘇丹紅食安風暴 全國營養午餐停用辣椒粉1個月

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）蘇丹紅食安風暴持續擴大延燒，衛生福利部食品藥物管理署今天表示，應立法院要求，將行文通知教育部，即起全國校園午餐暫緩使用辣椒粉1個月。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

食藥署持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，截至3月7日，共計下架及封存辣椒粉及其產品12萬7089.2公斤。（編輯：管中維）1130308