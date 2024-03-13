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食藥署2新制堵蘇丹紅 永久禁止輸入、邊境查獲銷毀

2024/3/13 11:54
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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）蘇丹紅食安風暴影響全台，食藥署今天公布2項最新邊境管制措施，即起永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入；最快下週起，凡查獲含蘇丹色素產品，沒入銷毀。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署持續和地方衛生單合作加強查緝，今天在食藥署例行記者會中公布最新結果，截至12日，共計下架及封存辣椒粉及其產品20萬5004.1公斤。

食藥署自去年12月11日至今年6月10日，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入，並針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

為阻絕非法產品於境外，衛生福利部食藥署長吳秀梅宣布最新邊境管制措施，首先是無限期禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，並全面逐批查驗同號列產品、管理台灣輸入業者、要求業者落實自主管理，確認原料安全、自主通報有疑慮的產品等作為。

同時食藥署最快下週公告，凡查獲含蘇丹色素產品，直接沒入銷毀。吳秀梅解釋，食安法第4條規定中提到可直接沒入銷毀，但要公告品項，已在跟法制人員研議中，只要法制完備即可上路，至於其他如環境部所列57種具食安風險疑慮化學物質，有待進一步討論。

她強調，惡意添加不該存在於食品鏈的有毒或有害物質者，產品直接銷毀，這點絕對嚴格執行，但若像是常見的農藥超標，因每個國家對不同農藥的規定不一，在台灣違規，在其他國家卻不一定違規，所以不會列入。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。（編輯：李亨山）1130313

#吳秀梅
#食藥署
#蘇丹紅
#環境部化學物質管理署
辣椒粉驗出蘇丹紅
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