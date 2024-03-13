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辣椒粉驗出蘇丹紅
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蘇丹紅案津棧負責人交保遭撤銷 法院改裁羈押禁見

2024/3/13 12:46（3/13 13:19 更新）
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圖為李男12日被調查局人員帶回高雄地院問訊。中央社記者董俊志攝 113年3月12日
圖為李男12日被調查局人員帶回高雄地院問訊。中央社記者董俊志攝 113年3月12日
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）津棧公司出售含蘇丹紅的辣椒粉等產品，李姓實際負責人日前遭雄檢聲押，但法院裁定交保。經抗告，高雄高分院撤銷交保裁定，高雄地院今天改裁羈押禁見。

高雄地方法院發布訊息表示，李男否認犯行，但法官認為被告犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，此案仍有其他人員及相關證據待查，李男有勾串、滅證的可能性，有羈押原因，為確保刑事訴追程序順利進行，當庭諭知收押禁見及禁止受授物件。

津棧國際47歲李姓實際負責人涉嫌以親友名義在台設立多家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工。高雄地檢署日前聲押李男、吳姓及謝姓女員工，高雄地方法院裁定李男以新台幣80萬元交保，吳女與謝女各20萬元交保，檢察官不服提起抗告。

另一方面，李男昨天上午遭檢察官以交保後失聯為由拘提到案，他聲請提審，高雄地院昨天晚間認定逮捕過程警方未出示拘票有瑕疵，裁定當庭釋放。

由於台灣高等法院高雄分院昨天撤銷原交保裁定，發回一審更為裁定，法官另安排今天上午10時再開羈押庭，訊後裁定李男羈押禁見。李男委任律師說，將抗告。（編輯：蕭博文）1130313

津棧公司蘇丹紅事件，李姓實際負責人等3人涉違反食安法遭高雄地檢署聲押但獲交保，全案發回更裁後，法官13日召開羈押庭裁定羈押。李男委任律師林石猛（圖）表示將抗告。中央社記者董俊志攝 113年3月13日
津棧公司蘇丹紅事件，李姓實際負責人等3人涉違反食安法遭高雄地檢署聲押但獲交保，全案發回更裁後，法官13日召開羈押庭裁定羈押。李男委任律師林石猛（圖）表示將抗告。中央社記者董俊志攝 113年3月13日
#高雄地檢署
#高雄地院
#蘇丹紅
#津棧
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