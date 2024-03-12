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子公司萬鮮使用含蘇丹紅沙茶醬 王品：3/6已預防性下架

2024/3/12 18:15（3/12 18:48 更新）
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台中市食品藥物安全處12日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬，共追查40家下游，相關產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月12日
台中市食品藥物安全處12日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬，共追查40家下游，相關產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月12日
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（中央社記者江明晏台北12日電）蘇丹紅事件延燒，台中市稽查問題醬料，王品旗下子公司萬鮮的沙茶醬受波及，王品發聲明指出，金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題停供，蘇丹紅事件發生時，萬鮮已在3月6日完成全台主要通路預防性下架。

台中市食品藥物安全處今天持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，共追查40家下游，掌握使用問題辣椒粉的各類產品共16萬2096.34公斤，已售出或使用12萬6296.72公斤。

食安處指出，台中市大呼過癮、五路鍋聖、駿欣餐飲與萬鮮等12家餐飲業者，以及四通食材、合將整合行銷及美升鮮食材等販售業者17家，共計29家業者，向南投縣金福華公司購入11種各式規格的沙茶調味醬料（使用到津棧國際的問題辣椒粉）。

王品今天提供聲明指出，金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題而停供，為了維護消費者健康，蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司立即啟動預防性下架，並在3月6日完成全台各主要通路，含超市、量販店及連鎖賣場下架商品。

針對受波及產品數量，王品集團回應，目前暫時沒有統計數據；王品指出，消費者食品安全，是萬鮮公司最在意的事，嚴格遵守並配合政府各項檢驗及通報措施。

萬鮮為王品的子公司，提供王品集團與其他餐飲業者食材採購、加工包裝、物流到通路零售服務，2018年成立至今，擁有自建蔬果加工中心、肉品加工廠、超過40家國內零售通路，自行開發並銷售超過40種以上冷凍食品、飲料、醬料商品，被譽為王品集團的第二成長曲線。（編輯：翟思嘉）1130312

#王品
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