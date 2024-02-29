疫後餐飲型態回歸 王品集團「來滋烤鴨」2店熄燈

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（中央社記者江明晏台北29日電）王品集團今天宣布，2021年底於疫情催生的「來滋烤鴨」熄燈，因疫後餐飲消費型態回歸，現有2家門市包括北新店、南勢角店營業至今天；集團近年發展多品牌策略，也不惜「汰弱留強」，關閉營運未達標的據點。

王品集團表示，2021年底因應疫情而成立的「來滋烤鴨」以外帶為主，在疫情過後，消費者習慣回到餐廳內用，「來滋烤鴨」現有2家門市新店北新店、中和捷運南勢角店將營業至今天為止，目前員工將轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

王品說明，集團近年以多品牌為發展策略，自2018年以來，在台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過10個新品牌，集團嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達最佳經營配置。

過去有段時間，王品新品牌陣亡速度很快，但現在新品牌存活率高達9成，董事長陳正輝先前表示，集團多以財務數據協助理性決策，避免王品被不良體質的品牌「傷筋挫骨」，且保證留下來的品牌會健康成長、進而壯大，不會落於一半品牌賺錢，被另一半品牌虧掉的窘境。

王品集團強調，仍看好台灣消費力，持續關注餐飲市場動態，2024年將徵才超過1200人，未來會持續擴張品牌及店數，維持在台灣餐飲市場的競爭力。（編輯：郭無患）1130229