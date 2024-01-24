王品集團首季招募400人 石二鍋等品牌調薪4%

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（中央社記者江明晏台北24日電）農曆年前王品集團加速展店，目前春節初一至初三的訂位已達8成滿，王品首季將釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主；2月1日起石二鍋、12MINI將啟動調薪4%。

農曆年前，王品集團加速展店，1月已經連開4家店，最新中餐品牌「朝粥幫」也將開幕，帶動整體人力需求。

展望2024年，王品集團今天透過訊息表示，首季釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。

王品指出，以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰1年加薪新台幣1萬元，平均月薪上看9萬元。2月1日起「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為3萬4400元起，調升幅度為4%，較市場平均起薪多15%。

王品表示，去年集團已啟動4波調薪計畫，有過半數品牌像是鐵板燒、鍋物、中餐等調升起薪，其中，又以鐵板燒品牌招募起薪累計調幅近12%最高。

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另外，王品說明，集團提供月月晉升調薪機制、每年3、9月可按績效決定調薪資格與幅度，2023年共4400人次獲得加薪機會，平均累計調幅約6.4%，員工可申請技能津貼為自己加薪，去年有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多已加薪1萬多元，累計調幅最高達33%。

王品集團先前開放年節訂位，除了除夕全台門市公休一天，目前春節期間至初三的訂位狀況已達8成滿，多品牌已達9成、甚至全滿。而在年節期間，翻桌率也較平日增加，預估「西堤牛排」一天可能從4輪到5輪，「青花驕」可能滿到6輪。（編輯：楊蘭軒）1130124