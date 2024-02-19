搶年後轉職潮 餐飲業盼緩解缺工

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（中央社記者江明晏台北19日電）疫後餐飲業反彈，各大餐飲集團積極擴張，缺工問題未解，導致展店人力招募期拉長，人力儲備訓練成本翻倍，有業者祭出「轉職3萬元紅包」，盼趁轉職高峰一次補足所需人力。

根據求職網站調查，高達95%的上班族表示在龍年有「想換工作」的念頭，比例創下15年以來新高；而國內人才缺口最大的產業為餐飲旅宿業，共超過14萬個職缺，餐飲業者寄望趁這一波年後轉職潮，能大量招攬新血，解決缺工問題。

疫後餐飲業復甦力道強勁，各大餐飲集團紛紛加速展店大舉徵才，王品集團加速展店，首季將釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主；2月1日起石二鍋、12MINI啟動調薪4%。

王品表示，去年集團已啟動4波調薪計畫，有過半數品牌像是鐵板燒、鍋物、中餐等調升起薪，其中以鐵板燒品牌招募起薪累計調幅近12%最高。

各大餐飲集團為了解決嚴重的缺工問題，自去年以來陸續宣布調薪，調薪幅度幾乎都在6%以上，但由於主要餐飲集團都調高，墊高整體餐飲業起薪，各集團間薪資落差不大。

新天地集團轉投資的台中鐵板燒品牌樂葵祭出「轉職加發3萬」的策略，希望透過現金加碼增加職缺吸引力。新天地集團品牌行銷副總經理林國威對中央社記者指出，必須多管齊下，才能留住人才，避免被同業挖角，尤其獎金制度與升遷管道最為重要。

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缺工問題已影響到餐飲業營運，以近期進駐台北微風南山的法式鐵板燒餐廳為例，主管表示，以往新人招募期只要在開幕前3個月啟動即可，但缺工潮使得人力招募不足，開幕時只報到約1/8的人力，除了調派台中店人力支援應急外，原本60席的座位僅能開出半數，造成營收目標只剩大概一半。

業者指出，餐飲旅宿業人力缺口達25%，會造成業者有客人不敢接、縮短營業時間、延後開店進度，甚至還出現因缺人而結束營業的現象，未來展店更會拉長人力招募及儲備時程至半年，因此開店初期人力成本幾乎翻倍。（編輯：楊蘭軒）1130219