餐飲股1月營收普遍年減 看好2月過年旺季挹注

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（中央社記者江明晏台北15日電）餐飲股公布1月營收，因去年春節落在1月墊高基期，王品、瓦城、乾杯、漢來都繳出年減成績單，但看好2月受惠過年聚餐挹注，將推升2月營收表現。

王品集團今天公布1月自結合併營收新台幣18.3億元，由於去年同期有「最長春節」墊高基期，年減15.6%；台灣事業群營收14.8億元，年減10.8%，大陸事業群營收3.5億元，年減31.3%。

王品指出，台灣事業群1月有5個品牌共誕生7家千萬大店，韓式燒肉新品牌去年底開幕，以及砂鍋粥新品牌試營運，均挹注1月營收。

王品集團指出，台灣總店數已達339家，2月迎來農曆春節連假與情人節旺季聚餐，總計從年初一到初五，來客數超過76萬人次，其中年初二全集團門市需求爆量，單日營收突破1億元大關，創下台灣餐飲業的營收新紀錄，總計從2月8日小年夜到2月14日初五，7天營收合計5.68億元，年增18.3%。

展望後市，法人表示，台灣餐飲逐步回歸疫情前的消費型態，王品集團門店數有效擴張，可望持續保持成長趨勢。大陸地區品牌及門店數的汰弱留強，有助於持盈保泰。

漢來美食1月營收5.56億元，月增10.92%、年減4.5%，業績僅次於去年1月，創歷史次高。

漢來指出，今年春節落在2月，但1月營收與去年涵蓋除夕至開工長達10天長假的業績相比不算遜色，主要是春節前已陸續展開尾牙活動，以台北南港宴會廳來說，首年加入即貢獻單月近5000元萬業績。

漢來美食指出，全台48家餐廳，今年2月春節業績較去年更上層樓，加上南港漢來飯店及品牌展店效益，除夕單日營收即較去年成長逾3成，尤其buffet品牌「島語」自助餐廳，除夕至初五6天的營收達到1600萬元。展望2024年，漢來美食拓店的腳步將更趨積極，將籌備建置汐止中央工廠及研發中心，因應快速展店供應。

瓦城泰統集團1月營收4.48億元，較去年同期適逢農曆春節，因基期高影響，年減31.36%，但整體營收表現仍維持高檔。

瓦城看好，中小型企業、工作室及部門聚餐等年菜尾牙挹注下，動能將延續至2月，加上春節年菜熱銷、連假助攻，以及年後春酒預訂持續受歡迎，將帶動第1季整體業績持續攀升。

瓦城指出，2月農曆春節期間小年夜至初五業績較去年同期成長超越1成；此外，尾牙春酒專案延續至2月29日，看好2月營收有望挑戰新高水準。

乾杯1月自結合併營收3.82億元，年減21.8%，由於今年春節落點在2月與去年落在1月比較基期不同，加上去年兩岸正迎接疫後報復性消費潮拉抬業績表現，使年減呈現幅度較大，但仍改寫同期次高表現。

展望後市，乾杯指出，2月春節連假餐飲事業來客暢旺，月底再迎228假期，看好2月營收表現。

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美食-KY元月自結合併營收年減12.8%，至15.5億元，因中國門市汰弱留強、精簡營運規模，導致亞太區營收年減2成；美國區則保持年增高個位數的強勢表現。

美食-KY表示，2023年美國事業跨越2億美元大關，今年1月接續在加州安納罕市（Anaheim）、內華達州漢德森市（Henderson）開出85度C新門市，增添2024年營運量能，在深入各州加速展店的策略下，兩年內美國市場可望躍居美食-KY主要營收貢獻來源，奠定下一階段成長的基礎。（編輯：趙蔚蘭）1130215