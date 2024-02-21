王品擴大中餐品牌陣容 年營收拚增5成

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（中央社記者江明晏台北21日電）王品集團今天開出砂鍋粥新品牌，擴大中餐品牌陣容，預估今年展店數將突破3成，可望帶動中餐品牌營收由去年新台幣8.7億元提升至今年13億元，年增約5成。

王品今天推出新中餐品牌「朝粥幫」，首店進駐南京東商圈，王品市場行銷二部總監張之秀受訪表示，市場上少有具連鎖規模的砂鍋粥品牌，首家店試營運狀況佳，規劃今年將再開出一家店。

市調推估，台灣中台式料理市場每年規模超過2000億元，超過6成消費者每兩週至少聚餐一次，帶動聚會型餐廳需求成長。

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王品集團近年跨出起家的西餐品牌領域，積極擴張中餐品牌陣容，張之秀指出，去年中餐品類營收約8.7億元，過年期間業績增幅達1至2成，今年目標展店數達3成；其他中餐品牌丰禾將展店3家，享鴨、莆田和朝粥幫都要展店2家；在展店助攻下，預估今年中餐品類營收可望年增近5成，達13億元目標。

張之秀提到，「朝粥幫」客單價為中餐品牌第二高，僅次於享鴨，朝粥幫首家店月營收目標600萬元至700萬元，全年營收貢獻可望突破6000萬元；由於潮州幫廚藝含量較高，初期不急於大幅展店，規劃今年將在雙北再開出一家，將以街邊店為主，未來再持續朝六都邁進。（編輯：張良知）1130221