更多編輯台推薦新聞：
圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

友達校園徵才3月開跑 鎖定車用、前瞻顯示技術

2024/2/20 21:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）面板廠友達光電今天宣布，今年招募人才千人，除強化國際及跨域布局外，2024年將鎖定車用解決方案等ACE菁英人才；校園徵才預計3月開跑，同步網羅ACE人才。

友達發布新聞稿指出，今年將延攬具備前瞻顯示技術（Advanced technology）、車用解決方案（Car and mobility solution）及垂直場域應用（Expertise of vertical solution）的ACE專業人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

友達說明，今年3月起，校園徵才計畫將正式開跑，符合預聘研替資格的同學，不僅有機會獲得簽約金，於4月底前取得友達預聘書，還能獲得早鳥獎金。在學學生也可申請友達「A+種子暑期實習」或參考「A-Pro學期實習」，透過「專案式」實習應用所學，提前體驗職場環境。

友達指出，面對全球生態系競爭與產業鏈的架構重組，友達於北美、歐洲、東亞等海外據點，均布局多元產地與場域應用孵化地，落實全球化策略擴展；預計上半年完成德商BHTC併購，藉資源整合提升智慧移動事業成長量能。（編輯：張良知）1130220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41