友達校園徵才3月開跑 鎖定車用、前瞻顯示技術

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（中央社記者潘智義台北20日電）面板廠友達光電今天宣布，今年招募人才千人，除強化國際及跨域布局外，2024年將鎖定車用解決方案等ACE菁英人才；校園徵才預計3月開跑，同步網羅ACE人才。

友達發布新聞稿指出，今年將延攬具備前瞻顯示技術（Advanced technology）、車用解決方案（Car and mobility solution）及垂直場域應用（Expertise of vertical solution）的ACE專業人才。

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友達說明，今年3月起，校園徵才計畫將正式開跑，符合預聘研替資格的同學，不僅有機會獲得簽約金，於4月底前取得友達預聘書，還能獲得早鳥獎金。在學學生也可申請友達「A+種子暑期實習」或參考「A-Pro學期實習」，透過「專案式」實習應用所學，提前體驗職場環境。

友達指出，面對全球生態系競爭與產業鏈的架構重組，友達於北美、歐洲、東亞等海外據點，均布局多元產地與場域應用孵化地，落實全球化策略擴展；預計上半年完成德商BHTC併購，藉資源整合提升智慧移動事業成長量能。（編輯：張良知）1130220