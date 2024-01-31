終端需求未全面復甦 友達2023年每股損失2.37元

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（中央社記者潘智義台北31日電）面板廠友達光電今天舉行法人說明會，公布2023年第4季合併營收新台幣633.5億元，較2023年第3季減少9.6%。2023年第4季歸屬母公司業主淨損15.1億元，基本每股損失0.2元。

友達統計，2023年全年合併營收為2479.6億元，較2022年增加0.5%。全年歸屬於母公司業主淨損為182億元，基本每股損失2.37元。

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友達說明，2023年第4季面板總出貨面積508.6萬平方公尺，季減13.7%，年增17.7%。累計2023年全年面板總出貨面積2098.5萬平方公尺，年增9.5%。

回顧2023年，友達指出，市場總體庫存去化，陸續回到健康水位，品牌備貨需求回溫，面板價格逐步趨於穩定。受總經環境影響，終端需求尚未全面復甦，2023全年營收較2022年小幅成長0.5%，獲利能力改善，全年歸屬母公司淨損縮小為182億元。整體財務結構穩健，第4季存貨天數44天，淨負債比16.9%，維持在健康的水位。（編輯：楊蘭軒）1130131