友達彭双浪：庫存管控嚴謹 今年市場有復甦跡象

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（中央社記者潘智義台北31日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，第4季是淡季，因庫存管控嚴謹，代表淡季過後，可調整產能利用率，按序生產，2024年市場已有復甦跡象。

友達今天舉行線上法人說明會，彭双浪指出，雖然大環境改善，但未到強勢復甦地步，若車用及併購BHTC營收進來，今年營收可望明顯成長。他看好人工智慧個人電腦（AI PC）、電動車、微發光二極體（Micro LED）新技術將帶動面板業回復成長。

友達併購BHTC從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品研發、製造與銷售。

彭双浪解釋，雖然降低傳統面板產品占營收比重，但今年第1季電視面板營收占比稍高，2023年關鍵字就是「庫存」，從友達角度來看，客戶上半年調庫存，下半年就已回到正常水位；2023年營收較2022年成長，主因非傳統面板事業成長，車用營收逾400億元，整體虧損也減少。

他說明，第4季是面板產業淡季，2023年第4季傳統面板營收減少10%，非傳統面板營收成長，仍不敵景氣僅緩步回暖，終端市場需求回升速度較慢，尤其商用市場更慢。

針對2023年消費市場疲弱，他直言，不論是年底促銷、黑色星期五到元旦促銷都沒太大用處，但好消息是庫存管控嚴謹，代表淡季過後，可配合市場需求生產。

另外，2020年疫情期間帶來一波購買電腦潮，今、明年正逢換機潮，加上歐洲盃足球等賽事可望帶動大尺寸電視銷售。2024年總體經濟不太確定，但仍有幾項樂觀因素，包括美國升息停止、通膨在可預期範圍、下半年有降息機會。

友達執行長暨總經理柯富仁指出，把面板核心技術延伸到產業垂直整合，包括移動服務、零售、教育、醫療及綠色能源；以美國消費電子展（CES）為例，友達以車載新技術參與，其中互動式透明車窗受到矚目，大型微發光二極體（Micro LED）透明顯示器是CES展亮點。

友達說明，非傳統面板業務比重大增，主因車用產品成長，第1季產能利用率仍將視市況調整。觀察全球面板供需變化，各應用庫存均屬健康，重點在於真正應用從何而來，因大環境挑戰多，對需求看法審慎，但人工智慧個人電腦（AI PC）可望帶動換機潮，面板在車用市場成長可期。

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柯富仁解釋，2023年車用市場年增10%，主因疫後回補需求，加上電動車、新能源車成長35%，展望今年汽車銷量年增5%，可望帶動智慧座艙安裝率、車用顯示面板的使用。

提到面板新世代技術微發光二極體（Micro LED），柯富仁強調，與錼創合作，將微發光二極體帶到應用市場，首先是穿戴產品的應用，接下來就是電視面板，可望在今年下半年到明年導入及量產，車用面板採用Micro LED較花時間，要到2026、2027年才到應用量產階段。（編輯：張均懋）1130131