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資通訊產業景氣 彭双浪：今年將穩步上升

2024/1/25 13:53（1/25 14:21 更新）
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台北電腦公會理事長彭双浪（左）25日出席2024台北國際電玩展，他表示，資通訊產業對2024年景氣展望審慎樂觀，經歷過去兩年庫存及品牌調整後，今年將會穩步上升。中央社記者江明晏攝 113年1月25日
台北電腦公會理事長彭双浪（左）25日出席2024台北國際電玩展，他表示，資通訊產業對2024年景氣展望審慎樂觀，經歷過去兩年庫存及品牌調整後，今年將會穩步上升。中央社記者江明晏攝 113年1月25日
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（中央社記者江明晏台北25日電）台北電腦公會理事長彭双浪今天出席2024台北國際電玩展，他表示，資通訊產業對2024年景氣展望審慎樂觀，經歷過去兩年庫存及品牌調整後，今年將會穩步上升。

台北市電腦公會理事長彭双浪今天出席台北國際電玩展開幕典禮，他致詞表示，今年台北國際電玩展有國內外超過300款的遊戲作品參展，比去年成長超過2成；商務區媒合會總計有17個國家地區、超過100家遊戲業者，類型涵蓋完整的遊戲產業鏈。

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他進一步說，台北國際電玩展是協助台灣遊戲業進行跨域合作及拓銷國際的重要平台之一。

針對產業景氣，彭双浪於會後受訪表示，資通訊產業對2024年景氣展望審慎樂觀，經過過去兩年終端庫存和品牌調整，估計今年將穩步上升。他說，大環境還有戰爭、紅海危機、日本地震天災等，要注意後續影響，整體資通訊產業對今年景氣展望抱持審慎樂觀看法。（編輯：張良知）1130125

#彭双浪
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