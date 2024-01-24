遊戲股迎電玩展題材 智冠漲停、鈊象寫29個月新高

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（中央社記者吳家豪台北24日電）受惠於25日將舉行的台北國際電玩展題材及寒假商機，遊戲類股今天吸引熱錢進駐，智冠與華義盤中亮燈漲停，分別衝上173.5元、164元；遊戲股王鈊象盤中最高觸及844元，寫下2021年8月9日以來、近29個月新高。

遊戲商歐買尬盤中觸及漲停新台幣109.5元但未鎖死，漲幅保持在7%以上；大宇資、隆中漲幅均超過2%。

2024台北國際電玩展將於25日起展開，共有來自26國家或地區、377家業者參展，除了智冠、大宇資等國內遊戲業者，電信業者台灣大首度進軍電玩展；同步舉辦的亞太遊戲高峰會預計探討元宇宙、區塊鏈與人工智慧（AI）趨勢。

智冠因遊戲通路行銷及網路廣告投放業務均顯著成長，去年12月營收達5.8億元，月增11%，年增5.5%，創去年單月次高；累計2023全年營收62.52億元，年增2.73%。

打造線上麻將遊戲「明星3缺1」的鈊象2023全年每股稅前盈餘達55.07元，大賺超過5個股本，獲利創歷史新高，目前正積極布局歐洲、北美及中南美市場。（編輯：郭無患）1130124